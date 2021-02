Daba igual que un trío de Detroit consiguiera los mismos éxitos que un cuarteto de Liverpool durante la década de los 60. No importaba si eras mujer y además negra, excepto si te llamabas The Supremes. Y es que una mujer negra jamás podía soñar con alcanzar la cumbre sin sacrificar previamente parte de su vida. La música, como siempre, sirvió como vía de escape a muchas féminas que lamentablemente debían usar la letra para contar el sometimiento que las atormentaba.

Aparentemente fuertes, siempre teniendo que andar demostrando su/nuestra valía. Porque cuando aparentas ser fuerte, te alejan del estereotipo de ‘víctima’ que puede vivir atormentada porque no estés dispuesta a obedecer el cliché que te ofrece el amor romántico, valiéndote para ello de la ironía, el humor o haciendo abierta alusión a la liberación sexual , imagina hacerlo en una época cuya sociedad censuraba todo.

Esas mujeres, esas negras cuya herramienta de lucha era la voz, tan empoderada como castigada. Porque os diré algo, la Industria Musical es un mundo ajeno para quiénes no están inmersos en él. Desde la otra orilla sólo alcanzamos a conocer el éxito que alguna puede conseguir, si con suerte llega a lograrlo. Pero nadie te cuenta el camino, las raíces, la lucha y la deshumanización que muchas mujeres sufren si no están dispuestas a convertirse en un producto. Por eso me parece tan necesario ahondar en la trayectoria de las que lejos de tener el canon de belleza requerido, han reivindicado su mensaje . Muchas han sido las que, enseñando uñas y dientes, nos han enseñado una razón para avanzar y evitar así que generaciones futuras puedan sufrir los atropellos con los que ellas han lidiado. No debió ser fácil en un mundo cargado de prejuicios, sexismo o xenofobia.

Resumiendo,en un mundo de intolerancia cuyo camino repleto de obstáculos, no bastaba tener una bonita voz o haber realizado un trabajo encomiable si el físico no acompañaba. ¿Cuál es es físico que una debe tener para ser respetada en un mundo como éste? Y es que nadie quiere hablar de temas que puedan tornar a escabrosos, pero pocas son las mujeres pertenecientes a la industria musical que no hayan sido sexualmente acosadas. Esto es así y siempre lo ha sido.

Afortunadamente muchas son las que han contribuido al cambio; a reclamar un papel destacado, ni más ni menos el que merecen. Aretha, Billie, Etta, Nina, Mary... por las que siento devoción lo consiguieron y por ello merecen absoluto respeto. Porque gracias a ellas, otras están. Y aunque nadie recuerda hoy que fue Mannie Smith (1920) la que abriera las puertas de la música al ser la primera en grabar un disco de blues, ahí queda el recuerdo. Y las nombro en este artículo como representantes de las más extraordinarias voces que han existido, con un legado ejemplar.

Ha fallecido Mary Wilson (The Supremes). Y siempre que alguna de estas jabatas se marcha no puedo dejar de pensar en sus vidas, sus logros, su historia y las dificultades que han debido solventar. Pues a pesar de ser auténticas reinas, líderes revolucionarias en la historia de la música del siglo XX, a pesar del éxito obtenido, es imposible olvidar que el mérito real está en haberlo conseguido en la era del supremacismo blanco, sin tener acceso por ello, a los derechos de cualquier ciudadano. Sus vidas, siempre marcadas por esa doble discriminación (de género y racial) y viviendo en constante resistencia en un mundo que las despreciaba. Siempre cabarets, siempre coristas, siempre en segunda División.

Entonando gritos ahogados como hiciese Bessie Smith (1894/1939) en «I used to be Your sweet mama» para poder denunciar su tormentosa relación junto a un maltratador, no cabe más rabia en una canción. Mujeres que cuando conseguían en el mejor de los casos cierto estatus, dinero y poder, lo empleaban en mejorar la sociedad que las oprimia como hiciese la madre del blues Ma Rainey (1886/1939), que tras consagrarse como cantante invirtió hasta su último centavo en levantar empresas donde contrataba a la comunidad LGTBI, que aterrorizada vivía en el entorno ultraconservador de los años 30. Mujeres negras que no contemplaban la opción de cantar en una orquesta de blancos, hasta que a base de demostrar ser la mejor lo hiciese Billie Holliday (1915/1959) quien denunció con sus letras la terrible discriminación racial de la comunidad afroamericana.

Había que tener gran carisma para dedelatar cantando a los miembros del Ku Kux Klan que colgaban a personas afroamericanas de los árboles en forma de una bellísima canción como «Strange Fruit». Y es eso, al final esos gritos que pedían respeto y aceptación no pudieron sino convertirse en himnos, como hiciera la inmensa Aretha Franklin (1942/2018) al modificar una canción «Respect» de Otis Redding, elevada merecidamente a los altares. O como también hiciera la maravillosa Nina Simone (1933/2003) al romper todas las barreras posibles cuando cantó de manera frontal al respetable, denunciando la realidad y los abusos de su congregación.

Y así podría seguir largo y tendido, contando alguna de las vivencias de estas fantásticas mujeres, gritando alto que siempre hemos sido nosotras las que a golpe de corazón, hemos cambiado el sistema. Hoy se trataba de hacer un bonito homenaje a Mary Wilson, y creo que así ha sido, a través de sus hermanas. Por ser una de las últimas mujeres, cantante, empoderada y negra que hemos tenido el privilegio de escuchar y saborear.

Strange Fruit, Billie Holliday