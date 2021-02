Una flor de almendro me ha puesto en mi sitio. Estamos en febrero y esta flor me recuerda a ti. Tu estás en cada una de ellas que visten de blanco el paisaje de nuestros campos, huertos, en febrero. Febrero es mi mes de contrastes, porque por otro lado me recuerda que soy de la generación de los tebeos en los quioscos, del barquillo de vainilla a la salida del cole y de los pantalones sujetos al talón.

Soy de la generación que pasó de ver dar vueltas a un disco sonando, a pinchar una ventanita y poder oír una canción; y soy de la generación túper, aunque de estas vasijas de plástico somos todos. Los vi aparecer en mi vida.

A los primeros se les llamaba ‘enanitos’. ¿Los recuerdan? Seguro que sí. Lo daban de regalo al final de aquellas reuniones en las que se nos mostraban sus virtudes y que reunían a las amigas alrededor de estos cacharros con tapa: las reuniones de tupperware. Si aceptabas que se hiciera una en tu casa, te regalaban un lote.

Así, entraron a nuestras vidas, y hasta hoy. Recordar, en ocasiones, no solo te hace sentir mayor, también te dibuja una sonrisa para todo el día, hasta que abres el armario y te caen todos encima. Claro.