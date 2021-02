Trump vive en Murcia y se hace llamar José Ramón Díez de Revenga. Mantiene la costumbre de insultar a los medios de comunicación, en este caso a LA OPINIÓN, que mantiene el deber de informar con rigor y precisión sobre la gestión del Gobierno. Ayer nos desayunamos con un tuit del consejero de Fomento en el que calificaba de ‘mentiras interesadas’ la noticia sobre las inversiones de su consejería en las obras referidas a la reconstrucción de los efectos de la Dana.

La gracia está en que la fuente básica de la información procede de las propias notificaciones de su consejería, en las que se presume del alto porcentaje de realizaciones a la vez que se admite que una tercera parte del presupuesto no ha sido todavía ejecutado. Las ‘mentiras’ de LA OPINIÓN consisten en traducir para sus lectores que la cantidad de las unidades de obra realizadas no se compadece con lo que exige la inversión presupuestaria. Si una tercera parte del presupuesto (en medida doméstica, treinta y pico euros sobre cien) no ha sido ejecutada significa que la gestión no es para presumir, sino para dimitir, a no ser que el consejero sea capaz de explicar que treinta euros en una economía de cien es calderilla. El número de socavones reparado puede ser espectacular, pero la realización completa de las infraestructuras obligadas se queda corta a la vista de la limitación (una tercera parte del presupuesto) de las licitaciones. Y esto considerando que el presupuesto tiene sus prórrogas, de manera que ni siquiera se limita al año convencial de 365 días, sino que se puede estirar hasta donde se quiera, de manera que en mayo de este año se puede decir que se está cumpliendo un presupuesto que debería haber sido liquidado en diciembre.

Para resumir: el consejero pretende camuflar su deficiente gestión presumiendo de la cantidad de obras realizadas cuando éstas, según su propia información propagandística, se quedan cortas en relación a la obligación presupuestaria. La cansera murciana, debe ser. Reflejar esto, en vez de reproducir la notita de prensa, es condiderado por el consejero como INADMISIBLE, en mayúsculas en su burbuja tuitera.

Por cierto, esta gandulería inversora, es decir, de gestión, no es una particularidad de Fomento en el estricto epígrafe de Carreteras, sino que abarca otros capítulos de la competencia de este consejero tuitero, como Vivienda, donde se han dejado de invertir fondos de la Unión Europea por inacción, desgana, descompromiso o más probablemente por incompetencia.

Que un consejero de ocasión tenga el cuajo de calificar de ‘mentiras interesadas’ las informaciones de una periodista tan prudente y rigurosa como mi compañera María José Gil, de tan larga como acreditada trayectoria, define a este personaje como un friki fuera de juego para el normal desenvolvimiento del ejercicio democrático que cabe suponer entre el poder político y la libertad de información. Esta camada de políticos autosatisfechos se está adentrando gozosamente por las fisuras autoritarias abiertas en la norma democrática por el trumpismo tuitero, y lo peor es que pretenden normalizar su impostura rompiendo todas las reglas.

No es Díez de Revenga el único consejero de este Gobierno que insulta a los periodistas no seguidistas desde la atalaya de Twitter, aunque es el troll más destacado. Lo significativo es que hace el papel de pionero ante el regocijo de sus compis, en plan sujetadme el cubata.

Pero es probable que todo resulte del ejercicio de la mitomanía, que es el recurso de los mentirosos para creerse sus propios ingenios, de ahí la desenvoltura con que responden a quienes desvelan sus truculencias. Si Díez de Revenga se convence a sí mismo de que es un gran gestor, toda apostilla que lo ponga en duda, siquiera sea en un aspecto parcial de su gestión y contando con sus propias informaciones, consistirá en una versión ‘inadmisible’. Es sorprendente que el Gobierno de la ‘libertad’ (la de las empresas privadas en Sanidad y Educación) sea tan cicatero en admitir la de prensa.

Hay algunas personas que no están capacitadas para ejercer cargos públicos por el mero hecho de que desobedecen desde una mentalidad intransigente las normas que reglamentan la convivencia democrática. Es fácil detectarlas por su comportamiento en Twitter, espacio en el que se desnudan sin pretenderlo, pues en él ejercen sus impulsos más primitivos y espontáneos y desvelan sus personalidades autoritarias. Y a la vez, su insustancialidad.

Del trumpismo gubernamental de cada día, líbranos, Señor.