El gobierno local de Murcia, en bucle

Esto ya lo vivimos hace medio año con la crisis generada por la elaboración de un plan de contingencia que firmaron Cs, PSOE y Podemos. Se produjo la primera contienda entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia (PP y la formación naranja), una escaramuza que hoy se vuelve a repetir por el caso vacunas y la negativa del concejal de Salud, Felipe Coello, de dejar su acta de concejal y marcharse, pese a la resolución aprobada en el pleno del mes de enero (solo el PP no votó a favor).

Parece que el Gobierno local, capitaneado por el alcalde José Ballesta, lleva en un bucle mucho tiempo con un mismo ritual. Su socio de mandato se cabrea y le enseña los dientes, pero sin llegar a morderle. Los populares ponen el grito en el cielo e intentan todo tipo de maniobras para dejar a los de Arrimadas a la altura del betún. Pasados unos días o unas semanas, intervienen los jefes regionales, montan un paripé de revisión del pacto de gobernabilidad (lleva camino de ser papel mojado por los incumplimientos) y se inventan una salida al conflicto que haya en ese momento.

Un tira y afloja que ya aburre por la cantidad de problemas sin resolver que hay en estos momentos en el municipio y por la necesidad de atención que ha provocado el coronavirus, una situación sobrevenida que tiene toda la pinta de agravarse por las consecuencias económicas y sociales que dejarán las sucesivas olas.

En estos momentos tan delicados están pendientes de aprobación los presupuestos de 2021 (están prorrogados los de 2020) y no parece que ni Ciudadanos ni Vox vayan a prestar apoyo a los populares para sacarlos adelante. Es más, ambas formaciones coinciden en que su voto afirmativo depende de si Coello dejará o no la bancada. Un callejón sin salida más complicado que el más difícil de los sudokus. El concejal de Salud ya ha dicho públicamente que no dejará su acta y, en privado, a sus más allegados sube la apuesta. Podría quedarse como edil en el grupo no adscrito si Ballesta le pide su renuncia, una situación complicada por la amistad que les une y los años compartidos más allá de la esfera política.

Los populares están en desventaja total, sobre todo, por las especulaciones generadas por la testarudez del edil vacunado (que no es militante del PP, es independiente), alimentadas por una lista colgada en el portal de la transparencia del ayuntamiento de Murcia en el que no cuadran los datos y en los que se intuye, si alguien la chequea con mente crítica y analítica, que podría haber más de un cargo público con la dosis anticovid puesta sin respetar el protocolo.

En ese contexto, los votos positivos de Cs y Vox a los presupuestos de 2021 parecen ciencia ficción y puede que la negociación se alargue todo el ejercicio con el perjuicio que ello supondría para los administrados. Las inversiones serían el capítulo más dañado por esta tardanza. Las que se están ejecutando en estos momentos fueron previstas hace más de un año y las que se acaban de concluir forman parte de los últimos coletazos del acuerdo realizado en el anterior mandato con el PSOE comandado entonces por José Ignacio Gras, que se vio obligado a dimitir por dignidad tras ser puenteado por la dirección regional de su partido que finalmente dio su apoyo a las cuentas por la lluvia de millones que irían destinados a las pedanías.

También las ayudas y subvenciones a los colectivos que trabajan en distintos ámbitos se verían muy perjudicados por la falta de un presupuesto que agiliza la concesión de esos dineros públicos, además del daño que se haría a sectores muy castigados por la covid. Es necesario, por tanto, darle una salida a la crisis de las vacunas y salir del bucle en el que se ha instalado el Gobierno local. Por nadie pase.