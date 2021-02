Nadie sabe realmente cuánto tiempo tendremos que seguir con este ritmo de vida suspendida o casi, por cuanto tiempo más tendremos que seguir encerrados en nosotros mismos, en nuestros cascarones vitales y emocionales. Entiéndaseme, no es que quiera yo decir que para todos está siendo lo mismo la experiencia de la pandemia, porque obviamente no es así.

Habrá „supongo„ tantos modos posibles de afrontarla como personas, aunque parece obvio que las similitudes de circunstancias sociales y económicas dibujan y delimitan „querámoslo o no„ determinados grupos lo bastante nutridos como para apreciarse con nitidez a cierta distancia. Están, por señalar de entrada lo más obvio, los que viven en familia, con sus maridos/esposas e hijos/as, y quieran o no tienen que seguir adelante con su trabajo „presencial en una gran mayoría de los casos„ y con sus desplazamientos diarios en vehículos propios o transporte público atestado en horas punta de decenas como ellos (y viendo esas imágenes un día sí y otro también, uno piensa «poco nos está pasando para lo que podría»).

Están también aquello/as a los que ´se la pela', no sólo los negacionistas, por así decirlo, escépticos (a los que podríamos considerar ´negacionistas pasivos', al fin y al cabo) sino también todos esos otros muchos que sistemáticamente se han negado a cumplir las más elementales normas de higiene y protección propia y ajena. De esa forma se han expuesto irresponsablemente al virus, y muchos de ellos han acabado contagiándose y sufriendo semanas o meses de entubación, coma inducido y en muchos casos muerte. Pero antes de que aparecieran los primeros síntomas en ellos mismos, fueron contagiando a muchas otras personas de su entorno familiar y laboral, incluidos sus hijos/as, que después han ido al colegio, escuela, instituto o universidad y han contagiado a su vez a compañeros/as y así sucesivamente, en una rueda que en algunos momentos parecía que no iba a terminar.

Y están, para acabar, los totalmente ajenos a la vida exterior, los indefensos, los ancianos y ancianas que por una u otra razón viven en residencias de ancianos „o ´de mayores', más eufemísticamente„ ya sea porque no tienen familia „porque enviudaron y no pueden o no quieren soportar la ausencia de su pareja„, porque su familia no puede ocuparse de ellos, o simplemente porque libre y voluntariamente decidieron irse a vivir allí en vez de quedarse en su casa solos. Ellos fueron y siguen siendo los grandes damnificados de la pandemia, diría casi los damnificados por excelencia, que han tenido que irse „en muchos casos por negligencia y abandono de quienes desde los distintos niveles políticos y administrativos deberían haber estado vigilantes„ con mucho más silencio, dolor y soledad de los que ya soportaban.