Lo que mal empieza...

El proceso de vacunación no podía terminar bien nunca, simplemente porque empezó mal. Igual que la gestión de la pandemia, sobre todo cuando desde palacio se anunció que Murcia había pasado lo peor, y que la segunda y la tercera ola nos pillaría preparados, una frase que perseguirá al presidente para siempre.

Muy pocos llamamos la atención de que el protocolo aprobado por el ministerio y las Comunidad autónomas era difuso, pero sobre todo, que simplemente se basaba en meras recomendaciones (página 10 punto 6 del protocolo)

Legalmente será difícil que el grave error cometido por algunos tenga repercusiones penales o administrativas por no haber seguido las recomendaciones que marcaba el protocolo de vacunaciones. Incluso alertamos en su momento que si queríamos que fuera de obligado cumplimiento, simplemente había que hacer una cosa: publicarlo en el BOE mediante una Orden Ministerial, Decreto del Gobierno o Resolución de la Secretaría de Estado, pero ni eso.

Sin duda se han cometido errores y abusos, aunque como todo en la vida, aparte del blanco y del negro hay muchos más colores, y es que cuando uno deja a la interpretación unas recomendaciones sin rango normativo, pasa lo que tiene que pasar, si a esto le sumas que la condición humana es así, el resultado final es el que estamos viendo y viviendo.

Que haya gente muy enfadada, y con razón, es lógico, y sin duda, gracias a la alarma social creada, será la única manera de que quienes ahora tienen que afrontar el grueso de la vacunación, rectifiquen y se ponga luz donde ahora mismo domina el secretismo, pero sobre todo, sería bueno que pasáramos de las recomendaciones a las obligaciones, de los protocolos a la norma, dejando blanco sobre negro los colectivos a vacunar.

Lo peor de todo es que ha sido el propio Gobierno regional, con su presidente y su portavoz a la cabeza, quienes han destrozado la credibilidad de las instituciones en general y de la sanitaria regional en particular, y eso puede conllevar consecuencias dramáticas. La actual situación de desgobierno, donde ya no se esconden los dos bandos para mostrar sus desencuentros, está llevando a situaciones surrealistas, como pedir a los hosteleros que se conviertan en agentes de la autoridad y manden disolverse a sus clientes que están en dominio público (aceras o plazas), al mismo tiempo que cerramos sus negocios y las pocas ayudas que llegan vienen de Madrid.

Y es que el Gobierno sigue dando palos de ciego en materia jurídica, pero sobre todo, despreciando a los numerosos y abundantes servicios jurídicos de que dispone.

Primero fue consultar al ministerio de Hacienda si podía no pagar a una parte de los empleados públicos la subida salarial aprobada por las Cortes Generales; después fue preguntar a la Agencia de Protección de Datos si podía publicar el listado de vacunados, cuando dispone de profesionales expertos en esta materia, como es la Inspección de Servicios, y encima tienen la competencia en dicha materia, ¿qué será lo siguiente?

Espero que la falta de confianza que se tiene en sus propios profesionales jurídicos, no esté la respuesta a tanta factura que hay que pagar de servicios jurídicos externos, o incluso en tantos casos oscuros y opacos que ha costado a los contribuyentes subcontratar despachos a precios especiales para defender los intereses de la Región, sino que el entramado sea mucho más complejo, y muchos quieran seguir reventando la gallina de los huevos de oro.

Llevan razón quienes argumentan que la gestión de la pandemia ha sido más que deficiente, sobre todo porque algunas decisiones, como la de contratar los rastreadores, están llenas de ineficiencias y con un alto coste, y no solo económico, al igual que la inexistente política de colaboración y cooperación con los ayuntamientos, y que ha ocasionado demasiadas grietas en el control de la pandemia. El tiempo será el mejor aliado para juzgar, aunque me temo que lo único que hemos aprendido es a saber cómo no gestionar una pandemia.

Menos mal que por lo menos, como decía el maestro Joan Manuel Serrat, «hoy puede ser un gran día», y es que por fin el Senado puede y debe aprobar el fin de los aforamientos de los diputados y diputadas de la Asamblea. Sólo el líder socialista Diego Conesa, ha tenido la valentía de renunciar a ese derecho de manera voluntaria antes de que sea obligatoria. Y es que en este caso, lo que bien empezó, acuerdo por unanimidad de la Asamblea regional, bien acabará. Espero.