Desde El Lazarillo de Tormes la picaresca ha formado parte de la sociedad. Una picaresca que, en más ocasiones de las deseadas, ha pasado al escenario político para bochorno de la ciudadanía.

La misma picaresca que llevó a creer a Fernando López Miras que la inmunidad de rebaño es cosa altos cargos. La misma que llevó a su Gobierno a saltarse en cadena ´la cola de la vacunación' para dotar de inmunidad a altos cargos, incluidos el ya exconsejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, y su mujer.

La misma picaresca que aún mantiene en el sillón de la Glorieta al concejal de Sanidad, Felipe Coello, mientras centenares de ancianos, dependientes, profesionales de la salud, trabajadores en residencias y asociaciones continúan sin vacunar. Una actitud inadmisible que de no haberse producido hubiera culminado la primera fase del proceso de vacunación en la Región de Murcia. Y que demuestra que al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, solo le importa hacer oposición y no la salud de la ciudadanía.

Inadmisible aprovechar una pandemia mundial sin precedentes para vacunarte cuando no te toca aprovechando que estás en política. Un acto que degrada y empaña, para beneficio de las corrientes más populistas, el buen hacer de centenares de personas honradas que están coyunturalmente como servidores públicos. Y a los que no se les ocurriría incumplir un protocolo. Un acto de insolidaridad insólito que no sólo avergüenza, sino que, además, acompañará de por vida a los vacunados fuera de protocolo en una región en la que la tercera ola la Covid-19 está siendo especialmente dura. Y en la que se han batido récords de ingresos en UCI; en familias destrozadas por fallecimientos; en municipios confinados por alta incidencia acumulada; en falta de personal sanitario; en falta de rastreadores; en brotes en residencias de mayores; en hospitales colapsados.

Un ´asalto al protocolo de vacunación' que ha evidenciado una gestión caótica y errática que difícilmente olvidarán las familias. Familias como la de Guadalupe, la madre que indignada llamó a la radio para contar como su hija, calificada de gran dependiente, llevaba encerrada en casa desde marzo esperando la vacuna que nunca llegó. La misma que continúan esperando nuestros mayores de 80 años, los siguientes en el protocolo, por los retrasos originados por el gobierno al incumplir lo acordado en la primera fase de vacunación. La misma que esperaban los 1.803 profesionales sanitarios el día que se empezaban a conocer las listas de la vergüenza. Porque esa, y no otra, es ´el arma' que tenemos para luchar contra este coronavirus: una vacuna.

El ´lávate las manos' ha pasado de ser un buen consejo a un recordatorio conmovedor de que este no es el tipo de problemas que solo la responsabilidad personal puede resolver. El Gobierno regional ha conseguido en tiempo récord que la epidemiología se convierta en un problema político. Y su gestión (de la segunda y tercera ola especialmente) en una crisis regional sociosanitaria intentando inocular bajo el pretexto de que ´todos somos iguales' una dosis de vergüenza ajena. Un comportamiento que no estamos dispuestos a tolerar.

La Covid se ha convertido ya en la particular ´guerra mundial' de toda una generación dejando muchas lecciones y algunas certezas, sobre todo en la Región de Murcia. Y si bien ´en todas casas cuecen habas' en la del PP de López Miras, como diría Cervantes en El Quijote, son'a calderadas'. Pues mientras los de siempre permanecen (a lo Felipe Coello) pegados al sillón de la vergüenza, otros dimiten.

¿Inmunidad de rebaño? Sí. Pero para todos y todas. Comenzando por nuestros mayores, dependientes, profesionales de la salud y trabajadores en residencias. Por todos aquellos que van primero, que van antes que nosotros y nosotras en el protocolo. Porque su vida, como la nuestra, importa. Porque no merecen esperar ni un solo minuto más que el establecido. Lo contrario, ejercer la política del silencio ante hechos tan graves, es reírse de la ciudadanía, especialmente de la vulnerable.

Un ´asalto' al protocolo. Un retraso en la vacunación de uno de ellos no sólo es un retraso en la vacunación sino un daño a todos como sociedad.