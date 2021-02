Azahar de las laderas

Nerviosa, helada, con parte de la mandíbula superior adormecida, pero hambrienta, y, sobre todo, consciente de los recursos por los que mi frigorífico, en una mañana tan fría, no satisfarían mi necesidad de hogar, me dirigí, tras el envite de las dudas, al restaurante huertano donde pocos días antes había comprado comida para llevar. Pedí lo mismo: una sopa caliente; del segundo plato y del postre no me daba pistas el apetito. Mientras, a través de la gran ventana del bar, entretenida, veía caer el gris de diciembre sobre los bancales, bacanales de una orgía de silencio, oía la conversación de un grupo de septuagenarios largos. Uno le decía al resto: «¿Sabéis lo que me dijo anteayer Hassan? Sí, el que me ayuda? Me dijo, oye, ¿tú sabes si San José traspasó la carpintería?».

No me contuve, prorrumpí en carcajadas celebrando el ingenio, pero el contador de la anécdota, pese a mi complicidad, siguió repitiendo lo sucedido ante el desinterés de los demás. Me percaté de que, con la reiteración, el narrador buscaba una respuesta. La misma que me faltaba a mí. La que él no le había dado, o no había sabido darle, porque de haberlo hecho la habría dado a conocer. Me sorprendí interrogándome si Hassan, en su país, habría podido celebrar el humor, hacía sus figuras míticas, con la misma libertad que lo hacía aquí, y si, al contrario, la gente de la calle, de la suya, aceptaría de buen grado bromas de un extranjero, o de un migrante, con el desenfado con el que él lo hace en el país de acogida. Fui asertiva. Un ejemplo de integración, me dije. Un lúcido caso de integración, pues si la relación con las figuras sagradas es respetuosa, y aun así llama a la risa, en este aspecto, la comprensión está asegurada.

El gracioso comentario de Hasan atravesaba 2020 años de historia, diversas culturas y dos religiones diferentes, de convivencia no siempre pacífica, para posarse sobre los oídos de un hombre al que dejó sin argumentos. ¿Cómo ser preciso con la respuesta cuando el colega ha sido brillante en el humor? ¿Cómo no entrever, pese al vapuleo mental de la pregunta, la universalización del comentario?

En todos los países hay carpinterías. Puestos a lo que se entiende ¿la traspasó o no la traspasó? El humor de la frase abría un atajo en la historia, desacralizaba la religión, y hacía, de ambas, curiosidades cotidianas. O cotilleos. Por esta causa lo contaba, porque él, nativo de tierras huertanas y bautizado en el credo del bíblico carpintero, no había sabido dar una contestación acorde con el día a día, y, mientras no la tuviera, su amigo lo aventajaba con creces en la sagacidad propia del atrevimiento. ¿O hay algo más? ¿O quizá el fin último de las religiones, de las sociedades y de la integración es crear las condiciones idóneas para el desarrollo óptimo de la vida de los individuos y sus familias, y fomentar un tejido económico con oportunidades de negocio? Pero ¿qué sucede cuando el migrante, legal o ilegal, una vez en el país de destino, no trabaja o mal haciéndolo, carece de servicios mínimos de subsistencia?

Las imágenes de hombres arribando a las islas Canarias recogidos y hacinados en un improvisado campamento de 2000 refugiados en el muelle de Arguineguín; el improvisado viaje a Marruecos del ministro del Interior cuyo resultado, e información a la prensa, desaparecen arrastrados por la pleamar del desconcierto, y el aumento de migrantes, tras la enigmática visita, acudieron a mi cabeza.

¿Qué pasó?

¿A qué fue Marlaska? ¿Surtió efecto la entrevista? Si fue para impedir o reducir la afluencia masiva de ilegales, no lo consiguió. ¿Hubo disensión entre el ministro y el todopoderoso rey alauita? ¿Discreparon sobre los acuerdos de pesca? ¿Sobre la posición de cada uno de los dos países en la recientemente reanudada guerra en el Sahara Occidental? ¿Tal vez sobre el derecho de explotación de los codiciados fondos marinos isleños? ¿Qué trataron? Y ¿qué pasa con quienes llegan?

Entre las versiones y las dudas una certidumbre se empeña en resistir: no todos los inmigrantes se integran. Los hay que constituirán, junto con las clases más desfavorecidas de la sociedad, bolsas de miseria, desde la llegada al país de su elección, pese a haber abandonado su tierra huyendo de la pobreza. Cabe ironía mayor, desde luego, pero esta no es pequeña.

Las ayudas estatales, autonómicas o municipales, insuficientes o acordes con los recursos presupuestarios, palian una situación cuya voz no deja de gemir en una Europa atravesada por el mismo lamento. Y la misma inquietud. ¿Puede aquella, acostumbrada a movimientos de pueblos causantes de su actual fisonomía política y social, afrontar una crisis migratoria como la presente sin mirar las consecuencias o atisbar las venideras? ¿O ha caído bajo la rueda de la historia y está sufriendo ya los efectos de un destino inevitable? Porque el problema rebasa el continente. No solo los campamentos de refugiados de las islas de Lesbos, con el polémico de Moria; Evros, Samos, Chios, Leros, en Grecia, sino que, por citar algunos, los de Zaatari en Jordania; Dadaab, en Kenia; Cox,s Bazar en Bangladesh, con cifras este último de más de quinientos mil refugiados rohingya de Myanmar, en momentos de máxima acogida; los de Líbano, Cisjordania, Gaza, Uganda, Tanzania, y un largo etc., intentan acoger a quienes huyen de guerras o gobiernos autoritarios, sin más éxito que el de intentar contener lo incontenible, como lo demuestran los casi siete millones de sirios en busca del recaudo perdido; los cerca de cuatro millones de venezolanos que dejaron sus casas huyendo de Chávez primero y de Maduro después; las escalofriantes caravanas de migrantes centroamericanos atravesando México para llegar a EE UU, o el acceso permanente de pateras a las costas del norte del Mediterráneo.

¿Qué está pasando? Las migraciones escriben la historia. Y reclaman espacio. Las culturas de los países de origen pueden chocar con las de acogida, cuando la integración no está presupuestada ni entendida, o introducirse lentamente en el tejido social como sucede en algunos barrios de Londres donde, con el consentimiento de la legislación inglesa, la Sharia regula algunos aspectos de la vida cotidiana; en otros de París, deficientemente asistidos y por ende no integrados, en los que, en contra de la ley francesa, un sector de la población musulmana intenta poner en práctica la ley islámica, o en Alemania donde la numerosa minoría turca, casi tres millones de habitantes, con cierta frecuencia, no sin preocupación por parte del parlamento alemán, se aviene a los postulados del cada vez más exigente presidente Erdogan.

Las migraciones son sinónimos de desplazamientos masivos. Y de cambios en las costumbres. Sin los segundos no existen los primeros, van a la par, aunque, en la situación actual, una inquietante tercera fuerza amenaza con prevalecer. Por si fuera baladí el abuso que algunos países cometen con la migración, utilizándola para la consecución de bochornosos e ilícitos fines, o las dolorosas transformaciones de algunos campos de refugiados en asentamientos definitivos, en ciudades escasa e insalubremente abastecidas, además, en palabras de Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Porcausa, una industria de control migratorio, moviendo miles de millones de dinero público al año, se extiende bajo la opacidad, el silencio y el hacer de la Comisión Europea, la cual, con ignorancia sibilina, facilita, al no controlar el gasto presupuestario, la adjudicación por parte del Gobierno español, desde 2014 hasta 2019, de al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio anti migratorio a través de más de 1.677 contratos, la mayoría sin concurso público, según datos de la citada fundación. Que todo cambie para que todo siga igual. ¿Por qué sin concurso público? ¿Qué se contrata? ¿Quién cobra? ¿Gestionarán igual otros países de la UE?

El intercambio incesante de poblaciones parece estar configurando un devenir sujeto a intereses autoritarios, mafiosos o aquejados de pereza reflexiva, propios de tiempos de ingrato nombre, pues permite a los señores del dinero, por mor de un inusitado no saber qué hacer en las fronteras, relegar a la penuria a quienes se les antoje compitiendo en crueldad con la impiedad de la pobreza.