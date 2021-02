Auschwitz y el peligro del olvido

A los pocos días de haberse iniciado el año moría Anette Cabelli. Poco nos dice su nombre. Falleció a una edad dulce, a los 95 años, cuando uno ha podido realizar hechos importantes, como ser feliz y formar una familia. Una muerte intrascendente, en la innumerable lista de noticias de este mes. Una de esas desapariciones que más que suponer una tragedia constituye un homenaje a los años vividos. Una mujer que mantuvo la cordura hasta el final de sus días y cuyo nombre leí en la prensa con cierta expectación. Llevaba tatuado en el brazo el número 40.637. Y he aquí la sustancia definitoria de su nombre. Anette Cabelli fue enviada con diecisiete años a Auschwitz. Vio cómo su madre era conducida a una cámara de gas. Compartió sus días con la muerte, hizo del paisaje cotidiano el infierno y sobrevivió limpiando las letrinas del doctor Mengele. Con ella se ha marchado uno de los últimos testimonios que sobrevivieron al Holocausto. Una voz que ha atravesado todo el siglo XX y ha llegado hasta nosotros para recordarnos lo que sucedió en el mundo.

Es complejo el sistema en el que se articula la memoria. La generación que sufrió la II Guerra Mundial (mucho menos en España que en Europa, por motivos obvios) y la protagonizó está desapareciendo de nuestras vidas. No hay mayor sentencia que el paso del tiempo y en pocos años asistiremos a la extinción irremediable del último de sus actores. Sucedió hace apenas diez años, en 2009, con Harry Patch, el último soldado vivo que había participado en la I Guerra Mundial. Con su muerte el mundo se despidió de la memoria viva, que es bien distinta a la de los libros, a la frialdad de las estadísticas y de los hechos consumados. La voz de los supervivientes del Holocausto no tardará en formar, tristemente, material de archivo. Se extinguirá con ellos una memoria viva, los hechos personales, que ayudan a conformar también el relato oficial. Y sobre todo, los sentimientos producidos en aquellos lugares donde hoy se levantan monumentos y placas conmemorativas, y que nos recuerdan que detrás de las letras doradas y el plomo de las tumbas hubo una vida latente.

Quedan, por supuesto, los lugares donde se produjeron las matanzas. Nuestra geografía europea está tan impregnada de los tristes acontecimientos que no puede deshacerse de ellos. Caminar por cualquier ciudad europea es enfrentarse a un pasado incómodo, pero mirarlo directamente a los ojos e interrogarse por lo sucedido supone una ejercicio terapéutico, no contra el pasado, del que solo cabe aprender, sino con respecto al futuro, para prevenir posibles tragedias ya avisadas en la historia. Quien haya viajado a Berlín entenderá sus calles como una gran cicatriz latente. El Monumento al Holocausto, diseñado por Peter Eisenman e inaugurado en 2005, representa, a través de 2.711 bloques colocados a diferentes alturas, una simulación del gran cementerio en el que se convirtió Alemania y Europa a partir de la llegada del partido Nazi al poder. Al igual que el Memorial de la Shoá a las espaldas de Notre Dame de París, o la casa de Ana Frank en Amsterdam, el Arco de Octavia en el ghetto de Roma, todas las ciudades de Europa comparten un imaginario de dolor y destrucción que es vital conservar y elevar a la categoría de mausoleo. Se vela en esas calles la memoria de las víctimas, claro, pero también el espíritu sobre el que fundamos una Europa unida y tolerante.

Sin duda alguna, el epicentro del dolor contra la destrucción de los judíos es el campo de exterminio de Auschwitz. El miércoles pasado se cumplió el 76º aniversario de la liberación del campo a manos del ejército rojo, lo que supuso no el descubrimiento de la práctica criminal de Alemania con respecto a los judíos, sino hasta qué grado de sofisticación, de técnica y de empeño fueron capaces de llegar para hacer desaparecer a millones de personas por un motivo tan arbitrario como la etnia, raza o cultura en la que nacieron. Auschwitz representa la locura institucionalizada, el proceso matemático y científico de la muerte puesta al servicio del totalitarismo. Pero para llegar hasta los bosques desolados de Auschwitz, cuyas chimeneas fueron destruidas por los propios nazis en retirada, para no dejar huellas, se debe haber pensado durante siglos en la aniquilación del vecino judío. La cámara de gas resulta el grado de sofisticación mayor de un proceso iniciado mucho antes y que nos lleva al señalamiento del vecino, al acorralamiento de una comunidad, a su inclusión en barrios determinados, a la prohibición de movimiento y coacción del pensamiento. Y por supuesto, a la omisión de buena parte de la población que prefirió mirar hacia otro lado cuando la casa del vecino empezaba a arder.

Auschwitz debería ser de visita obligada para todo escolar europeo. Al menos si no se trata de un viaje físico, sí sentimental, para descubrir lo que fue capaz de hacer el hombre en un tiempo no tan lejano.

Desconozco si, pasados los años, la memoria del Holocausto seguirá viva en las generaciones futuras. Conforme vayan pasando los años, la memoria colectiva se agrietará y se dejarán de ver los sucesos de la II Guerra Mundial como la atrocidad que nos desvela. Pasará a ser a un suceso más de nuestra historia, a la misma altura y vista con el mismo aburrimiento con el que observamos cualquier guerra del siglo XVII o la Guerra de Independencia. La distancia histórica es también una condena y en la Europa del siglo XXI, la de las becas erasmus y las fronteras borrosas, no ha desaparecido el antisemitismo. Lo observamos en Francia con atentados a sinagogas pero también en España, donde los muros del cementerio judío de Madrid amanecieron vandalizados y con mensajes del exaltación del Holocausto.

La prueba de que las nuevas generaciones ya no se identifican o se conmueven por los sucesos contra los judíos durante la II Guerra Mundial la apreciamos en los propios monumentos que conmemoran esos hechos. Es común apreciar faltas de respeto en esos lugares, que deberían ser de recuerdo y solemnidad. Basta una vistazo a las redes sociales para comprobar la cantidad de selfies y posturas irreverentes en lugares que representan la tumba de seis millones de personas, no el espejo en el que mostrar el egocentrismo y la banalidad de una generación. Pero la clave también habría que encontrarla en el papel que la educación pública ha mantenido en este olvido generalizado, siendo el tema del Holocausto marginal en la asignatura de historia, por no decir inexistente.

Quedan ya pocas Anette Cabelli. Estamos cerca del día en el que despidamos al último de los supervivientes de un campo de exterminio. La tarea de no repetir el pasado nos pertenece a nosotros, en cambio. Sería conveniente no subestimar la historia, y el hecho de ignorarla es la primera piedra para, precisamente, caer de nuevo en los momentos más oscuros en los que sucumbió la humanidad.