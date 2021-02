La Región cumple pero Sánchez no tiene plan ni vacunas

Mientras el Gobierno de Fernando López Miras dedica sus esfuerzos y recursos a combatir la pandemia, evitar contagios y salvar vidas, Pedro Sánchez anda ocupado y preocupado por las elecciones catalanas. Mientras en la Región de Murcia, tras haberlo dejado todo preparado para que el proceso de vacunación se desarrollara con éxito, se sigue vacunando todos los días y sin descanso, el Gobierno de Sánchez se ha dedicado a intercambiar ministerios, entre ellos el de Sanidad en plena tercera ola del covid, como si fueran cromos para dar salida a su ´ministro a la fuga', el candidato Illa.

Consecuencias: nuestro Gobierno regional hace su trabajo y sitúa a la Región de Murcia a la cabeza de España en administración de vacunas. Sin embargo, por su parte, el Ejecutivo de Sánchez, distraído en otros menesteres más prosaicos, no ha enviado todavía a las Comunidades autónomas las prometidas dosis para empezar a afrontar el inicio de la segunda etapa de la campaña con la vacunación de los mayores de 80 años. Mucha propaganda y mucha pegatina, pero a la hora de la verdad resulta que no hay más vacunas, lo que además pone de manifiesto que el plan de vacunación presentado con toda pompa y circunstancia por Pedro Sánchez no es sino una mentira más de este Gobierno tan dado al postureo y la manipulación.

La Región de Murcia sí está cumpliendo, hasta el punto de llegar a ser la Comunidad autónoma más eficaz: fuimos la primera en culminar la vacunación en las residencias de mayores y centros de discapacidad con la administración de las segundas dosis. Además, también se terminará de vacunar a todo el personal sanitario de primera línea en las próximas semanas, ya que en la Región hasta ahora no ha habido ningún retraso en las previsiones de esta primera fase.

Frente a las insidias y engaños de un PSOE que en la Región de Murcia se empeña en seguir utilizando, con muy malas artes, la pandemia como arma arrojadiza contra el Gobierno regional, cabe aclarar que la comisión de Salud Pública ya acordó que, en algunos casos, la segunda dosis podría aplazarse unos días para poder seguir con la vacunación de los grupos prioritarios. Lo que, de ninguna manera, afecta a la inmunidad de los que han recibido la primera dosis.

Pero, claro, la demagogia barata del PSOE resulta imparable, aunque menos mal que los murcianos estamos vacunados ante las mentiras de los socialistas. La realidad, y lo verdaderamente preocupante, es que hemos tenido a un ministro de Sanidad más pendiente del PSC que de las PCR, y más preocupado por los votos que por la escasez de vacunas. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias.

Más les valdría a los socialistas murcianos, si quieren recuperar un ápice de toda la credibilidad que han perdido, que se mostraran reivindicativos ante su jefe de filas, Pedro Sánchez, y les pidiera las dosis que él prometió que no faltarían. Porque ahora le toca al Gobierno central mover ficha de una vez, por lo que le exigimos que asegure los envíos de más vacunas a las Comunidades autónomas y su periodicidad, y que también permita el paso a la segunda etapa de la campaña de vacunación para poder comenzar con la administración de la vacuna a los mayores de 80 años. Máxime cuando su vacunación implicaría reducir el enorme riesgo que actualmente corre este colectivo tan vulnerable, dado el alto número de contagios registrados en este mes de enero.

Además, los protocolos nacionales deberían ser más detallados para favorecer su adaptación en función de las circunstancias de cada Comunidad autónoma. Para más inri, el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha definido un plan específico para la vacunación del resto de la población en general, que a estas alturas todavía desconoce cuándo le llegará el turno de la vacuna.

El Gobierno de Sánchez, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer: no actúa porque no quiere desgastarse en la gestión de la pandemia y ahora, como está de campaña electoral, impide que las Comunidades autónomas adopten medidas. Ni tiene plan ni vacunas. Lamentable e imperdonable.