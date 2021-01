De protocolos y bancales

Mucha gente se cura

Una persona de mi entorno, de 81 años, que ha estado hospitalizada 20 días enferma de covid lo ha superado y volverá a su casa probablemente el lunes. Escribo esto aquí para recordar que hay mucha gente que se cura, incluso gente mayor, como en este caso. Estamos tan asustados con las cifras de contagiados y de fallecidos que ni siquiera miramos las de curados.

Dorado

Una mujer a la dependienta de la panadería: ´Dame ese, que está tostaico...'

VIPS

Algún día tendría que contar aquí mis encuentros con gente importante porque a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer a algunos seres humanos realmente notables, cada uno en lo suyo. Con algunos de ellos solo se produjo una presentación y una corta conversación, con otros, sin embargo, conseguí enriquecerme con su amistad, aunque siempre lejana porque ellos solían vivir fuera de esta Región. Conocí a Fernando Fernán-Gómez en Madrid. Me lo presentó el escritor nacido en La Unión Pedro Beltrán y cené con Fernando y con su hijo una noche. Era un ser muy inteligente, muy culto, poco simpático, pero amable, al menos conmigo. Pedro había escrito el guion de la magnífica película El extraño viaje que Fernando había dirigido.

Mejores que todo eso

El miércoles, en una tertulia radiofónica, comenzamos a hablar de las empresas farmacéuticas y de sus abusos y engaños, de los que se han vacunado saltándose el protocolo, de una sanitaria que robó unas dosis, se llevó a su casa y vacunó a su marido y a sus hijos, de las actitudes de algunos políticos absolutamente metidos en guerras con sus contrincantes, con la pandemia por medio, tirándose las gestiones a la cabeza como si se tratara de cualquier otra cosa y no de las vidas de los ciudadanos. Y todo esto me produjo una gran tristeza. Tuve que traer a mi memoria las grandes cosas que hemos hecho los humanos, la capacidad de bondad y de sacrificio por los demás que muchos demuestran para tratar de superar esta angustia.

Quizás sí

Alguien me dice: ´Creo yo que, si se ha visto que el protocolo de vacunación tiene deficiencias, se podría cambiar. Por ejemplo, parece que el jefe de todos los ejércitos de España debería estar en buenas condiciones físicas dada su responsabilidad sobre miles de personas. O sea que, a lo mejor, que el JEMAD se vacune, no es tan descabellado'.

Series

He visto Lupin en un par de sentadas. Son solo cinco capítulos. Está bien. Muy entretenida. Una curiosidad, cuando la vean observen la boca, los labios del actor protagonista, Omar Sy, y compárenlos con los de las actrices que salen en la serie. En algún beso que se dan, es increíble la diferencia de tamaño de una boca con la otra. Está claro que habrá una segunda entrega. Y sigo viendo Endeavour, que me gusta cada día más. Son capítulos cerrados y, como les dije aquí, cada uno es una película, que, o es buena, o es muy buena. Ponerte uno es estar seguro de que vas a pasar un buen rato.

La tierra pesa

Un hombre mayor, en la tienda del barrio, a la chica del mostrador: ´Las patatas tienen mucha tierra, ¿no?'. ´Es que son del bancal de mi jefe. Las cultiva él y las trae directas aquí. Son buenísimas. Y ecológicas de verdad, no de esas que te venden en los supermercados', responde ella. ´Pero, la tierra pesa, ¿no?', sigue él, y yo me voy, por si se lía.

Estamos en venta

¿Quién le habrá vendido mis datos, incluido el número de teléfono, a la gente que me llama a mi móvil para que me apunte a una ONG, o a otra, o para venderme vino, o para que me cambie de operadora de teléfono? Porque ya no llaman al fijo, llaman directamente a los móviles, cagondié.

Estamos viendo la película de Terrence Malick Song to song. Cuando llevamos media hora, le digo a la mujer que me acompaña: ´¿A que si esta película no estuviese interpretada por Ryan Gosling y Michael Fassbender ya me habrías dicho que esto es un rollo infumable y que la quitáramos? Y ella me responde: ´Sí', pero no me dice que la quite, sino que sigue viendo las evoluciones de los dos guapitos que hacen gestos y andan o saltan alrededor de unas buenas actrices, mientras que una narradora nos cuenta cosas raras, según costumbre de la casa de Terrence Malick. (A mí El árbol de la vida me gustó, pero esta es un puro como una catedral. Como diría un amigo mío, ´esta es de Arte y Ensayo, pero tiene más de Ensayo que de Arte).