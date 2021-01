755 años, Murcia para occidente

Este 2 de febrero próximo se cumplirán 755 años desde que se celebró la primera misa en la ciudad de Murcia, a los dos días de ser reconquistada por Jaime I de Aragón. La celebró el confesor del rey Alfonso X, Fray Pedro Gallego, franciscano, y le asistieron el arzobispo de Barcelona, Arnau de Gurb y San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios y, naturalmente, sin ser santo aún. Al lugar que juzgaron más apropiado de la mezquita aljama lo cubrieron de cobertores piadosos, levantaron altar apropiado con crucifijo y sagrario, y procedieron a la Eucaristía. Igual había una imagen de Santa Eulalia. Era 1266.

Si hoy Murcia no es una ciudad más del norte de África, culturalmente hablando, se debe a la misa antedicha y a todo lo que representaba. Antropológicamente, me alegro cantidad. Con todos los respetos que del caso concurran. Así, como en la otra orilla del Mediterráneo occidental, en Orán, se alegran de no haber sido españoles y cristianos, desde que lograron expulsarnos de allí, lo mismo celebro yo que esta tierra volviera a ser cristiana. La basílica bizantina de Algezares y el Mausoleo de La Alberca así lo atestiguan. Sí hubo reconquista. Opine lo que quiera cada cual. Celebre cada quien, a entrambos lados de esta parte del Mediterráneo, su correspondiente memoria de los años y sus efemérides. Empate a uno, y aquí paz y después gloria. Así sea amén.

Aquel día de San Blas debió hacer frío al amanecer, aunque después luciera el sol bendito del invierno murciano, amoroso y tibio como él solo. Un silencio de solemnidad histórica debía de haberse adueñado de la tropa aragonesa, y la poca castellana que había entrado por la hoy llamada Puerta de Orihuela, entonces Puerta de las Siete Puertas. El latín galleguizado de Fray Pedro resonaría por la mezquita aljama, contestado por el latín occitano de los catalanes asistentes. Acaso algún pájaro gorjearía por las alturas, afueras, extrañada del inhabitual silencio de la ciudad mursí, y quién sabe cuántas palomas zurearían entre los huecos del techado de la mezquita.

Detrás de los celebrantes, de cara al altar y de espaldas a los fieles, estaría Don Jaime, ´de gran prez' que dijo de él su yerno, nuestro Alfonso X. A su lado, y delante de los aragoneses y catalanes, los paladines castellanos, muy pocos, que entraron con el aragonés de Barelona. Significarían así que aquélla era tierra castellana, no aragonesa, tomada al sarraceno en nombre la monarquía con sede en Toledo.

Sí, tenemos derecho a emocionarnos los creyentes murcianos. Sin desprecios, ni rencores, ni supremacismo ninguno. Me considero uno de los agraciados por aquella misa.