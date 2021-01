Vacunación en residencias, inmunes al dolor

Un halo de ilusión asomó el pasado miércoles en las residencias de mayores y de personas con discapacidad poniendo fin a uno de los capítulos más grises que han vivido estos centros y abriendo una puerta a la esperanza que esperamos perdure en el tiempo.

Ha finalizado la campaña de vacunación con la que se pretende acabar con esta pandemia que tanto sufrimiento, tanto humano como social y económico, está costando a nuestra Región, a nuestro país. Los centros residenciales se han visto verdaderamente afectados desde que el coronavirus pasó a formar parte de sus vidas, de la de todos, hace ya casi un año. Sin embargo, la confianza ha llegado para quedarse en todos aquellos usuarios, trabajadores y familias, que han recibido la segunda dosis de vacunación y que han sido inmunizados; contra el virus, sí, pero también contra el dolor sufrido este último año.

Aunque a algunos de los residentes de nuestra Región ya se les dio la posibilidad a finales del año pasado del contacto físico y la cercanía con sus seres queridos durante las visitas, tras haber generado anticuerpos, la mayoría sigue esperando con ansia poder tocar a sus hijos, abrazar a su nieto e incluso conocer a su bisnieto.

Josefa, la primera residente vacunada en la Región de Murcia en el centro de mayores Edad Dorada de Mensajeros de la Paz en San Pedro del Pinatar, lo decía muy claramente aquel 27 de diciembre en que se empezó la campaña de vacunación. Tal y como nos contó, ella admitió estar ´muy bien' y lo que estaba deseando era ir a casa de sus hijos a comer arroz con conejo.

Todos los usuarios de residencias sueñan con ese momento. Ese en el que sentirán la verdadera cercanía de quienes más les quieren, de quienes más necesitan. Su familia de sangre, pero también su familia de vida, los trabajadores que los cuidan, a quienes han podido ver y escuchar cada día, pero a los que no han podido agradecer, con el calor humano, todo lo que han hecho por ellos durante todo este tiempo.

También los trabajadores de residencias sueñan con ese momento. Ese en el que podrán acceder a la que muchos consideran su segunda casa, sin el temor de que, por culpa de un virus, puedan poner en riesgo la vida de ´sus abuelitos'. Desde aquí quiero trasladar mi más sincero reconocimiento a todos ellos, porque sobre ellos recayó de golpe una doble responsabilidad que han sabido llevar con verdadero heroísmo: la de cuidar y la de cuidarse frente al coronavirus.

Los datos registrados en residencias durante la primera y segunda ola son de los más bajos del país, pero somos conscientes de que aun así cada baja es un fracaso. De ahí que sigamos luchando entre todos para evitar que el número siga aumentando en esta tercera ola, más aun habiendo tenido tan cerca la inmunidad.

Sin embargo, creo que es de justicia reconocer que mucho han tenido que ver en estos resultados el esfuerzo y constancia de todos y cada uno de los trabajadores de los centros. Ellos han sabido adaptarse desde el minuto uno a la crisis que asomaba y no han cesado en su empeño a pesar de la presión.

Si hay algo que estamos aprendiendo con todo esto es que desde la experiencia, desde el trabajo coordinado de reuniones periódicas con los directores de residencias y con las autoridades sanitarias, se han adoptado importantes medidas, la primera aplicación informática creada como base de datos sociosanitarios, Sansonet, protocolos de prevención, rastreo de contactos, seguimiento de la evolución que aplicados a las residencias han permitido mantenerlas más alejadas del coronavirus, aunque desgraciadamente no todo lo que hubiésemos deseado.

Desde Programas de Atención Individualizada para hacer seguimiento de los usuarios de los Centros de Día cuando el servicio no se puede prestar, la redacción de protocolos de comunicación a seguir por los familiares cuando se detecta un positivo o de seguimiento de los servicios de Ayuda a Domicilio para prevenir los contagios, la implicación del Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, en el grupo de coordinación sociosanitario en residencias, CORECAAS, campaña de información para los trabajadores de residencias, con el fin de no relajar medidas de prevención, protocolos para la elaboración de los planes de contingencia con que cuentan todos los centros y los planes de sectorización en los mismos, etc.

Y aunque ahora seguimos volcados en la gestión de esta pandemia, y nuestros esfuerzos están prácticamente dirigidos sólo a este fin, desde Política Social somos aún más conscientes de una necesidad que ya se venía planteando, que es el cambio de modelo de residencias, adaptándolo al servicio que recibe el residente y potenciando su atención sanitaria.

Las residencias empiezan a ver la luz al final del túnel. Según los datos sanitarios los contagios en estos centros están cayendo gracias a la efectividad de la vacuna, pero ninguno debemos bajar la guardia. El personal de Servicios Sociales, de Sanidad y de las residencias está viviendo el día a día de esta pandemia, con todas sus debilidades, por eso hay que seguir tomando cautelas aún con las dos dosis administradas. Porque todavía hay quienes no han podido terminar con este proceso por diversos motivos; residencias, por ejemplo, en las que ha entrado el virus antes de poder recibirla. Además, la tercera ola sigue siendo una amenaza.

Ahora toca que otros grupos también vulnerables continúen con la vacunación. Como decía al principio, la esperanza empieza a asomar en la Región.