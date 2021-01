Sostiene quien esto escribe que el género humano vive en una realidad que no le pertenece, que no le es propia, que no le permite descubrir que el entorno es mucho más que la suma de cada una de las partes que envuelve el hábitat en el que mora. Respalda esta mini tesis en el deseo de no arrebatarle a la naturaleza todo aquello que le es propio, al margen de lo que los hombres y mujeres han sido capaces de alterar en su búsqueda de adaptarse al devenir, lo que vendría a ser ese mundo de las identidades movedizas.

Clara Obligado lo ha intentado resumir en Una casa lejos de casa. La escritura extranjera (Contrabando, 2020) a la hora de reflejar la generación de estrategias de identidad, ya que entiende que vivimos en un mundo diaspórico provocado por diferentes situaciones a lo largo de la historia. Ella lo vivió en primera persona tras tener que marcharse de la Argentina golpista del año 1976, con un exilio a cuestas del que no habló hasta treinta años después. De ahí que reivindique un territorio propio, una manera de ser y de sentirse extranjera, de ningún lugar. Y lo hace, vamos que si lo hace, desde una actitud de optimismo militante que se echa en falta en estos tiempos líquidos en los que la melancolía es una de las más temidas tentaciones a las que sucumbir.

La lengua y el surgimiento de la escritura a partir de un extrañamiento es otro de los elementos que entran en juego en este vasto mundo de las identidades. Porque para ella, no toda escritura es escritura. Se trata de lo que brota de un lenguaje mismo, y así lo compartía hace unos días esta autora «extranjera, excéntrica y desubicada», tal y como la definía Lola López Mondéjar en una sesión de su Taller de Escritura. O como señala Marta Sanz, «cuando nos pensamos, pensamos en nuestra lengua y, cuando reflexionamos sobre nuestra lengua, nos estamos pensando».

De ahí que la lengua se convierta en muchas ocasiones en fuente de conflictos identitarios y arma arrojadiza en falsos debates a los que nos llevan aquellos que apuestan por una política sexy. Toni Roldán lo explicaba hace unas semanas al argumentar por qué los políticos proponen malas políticas. Inicialmente ofrecía tres respuestas: porque estos especímenes no saben, están capturados por grupos de interés o poseen una visión ideologizada de la realidad. Sumaba un cuarto factor: han escogido políticas sexys. ¿Y qué es una política sexy? Pues una que sea simple, simbólica y divisiva. Esto es: lo complejo debe de quedar a un lado, tiene que ser asociada ´a los tuyos' y es preceptivo que cause un fuerte rechazo en los adversarios.

Esa tríada la ejecuta a la perfección cualquier populismo (véase en especial el trumpismo con el mensaje del muro fronterizo con México que le llevó a la Casa Blanca hace cuatro años). Se puede trasladar al debate identitario que tanto conflicto ha generado en el caso catalán. Un ejemplo claro lo tenemos en la falsa disputa del castellano como lengua vehicular. Y no digamos si conseguimos extrapolar el concepto a una literatura sexy que vende por su simplicidad, trata al lector únicamente como ´de los míos' y genera una división simple y llanamente para inventar un conflicto que despierte la atención y encendidos enfrentamientos en la jungla de las redes sociales. ¡Es la identidad, estúpidos!

De ahí que resulte tan recomendable volver al último libro de Clara Obligado, a recorrer esa memoria de su autobiografía que es la memoria de su escritura, de sus lecturas, de su extrañamiento. Una perspectiva que no tiene por qué resultarnos ajena. Como concluye en Una casa lejos de casa, «lo cierto es que sólo con el hecho de escribir nos inventamos, desplazamos unas historias para fortalecer otras, regamos los mitos sobre nuestro origen, ajustamos cuentas».