Lo que es la vida, ¿verdad?

Eso que me das

Un hombre mayor en una farmacia, a la persona que está detrás del mostrador: «Nena, dame eso que tú me das para el dolor de la cadera».



En inglés, pero mal hablado

Me pidieron en un medio de comunicación que pusiera un titular a la salida de Donald Trump, y respondí que, para que él mismo lo entendiera, lo haría en inglés, y dije: «Mr. Trump, fuck off!».



No se ve ella con zapatos planos

Por El Malecón de Murcia ciudad van cuatro señoras que han salido a andar. Tres de ellas calzan deportivos y la cuarta unos zapatos de piel con un tacón no muy alto. Van hablando de esos zapatos y de lo incómodos que deben ser para hacer ejercicio. «Vosotras poneros lo que queráis, pero yo, sin un poco de tacón, parece que voy sentada», dice la aludida, absolutamente convencida.



Serie

He terminado de ver la serie 30 monedas, dirigida por Álex de la Iglesia. Está muy bien hecha. Se nota que le han dado una pasta y todo tipo de facilidades para que rodara lo que quisiera, porque se ha hecho una inversión económica de mucho cuidado en todo tipo de materiales, localizaciones y atrezo. Por todas partes puede verse el estilo de este director, lo cual es un mérito, porque tiene cosas de Las brujas de Zugarramurdi, de El día de la bestia, de La comunidad, etc. Los actores, muy bien, sobre todo Eduard Fernández, Macarena Gómez y un Miguel Ángel Silvestre, que hace de alcalde poco espabilado y que está muy convincente, así tan guapo, pero un poco tonto. Es recomendable.



Más series

Ahora veo Los Durrell y también Endeavour. Ambas son entretenidas, cada una en su estilo. La primera en plan familia muy inglesa a la que le pasan muchas cosas en una isla griega, unas buenas y otras regulares. Con música, podría salir una Mamma mia, más o menos. Y la segunda es una de esas de asesinos y detective muy listo que los persigue. Lo que ocurre con esta es que está ambientada en Oxford, y eso le da carácter y poderío a las localizaciones, pero cuesta trabajo aceptar que maten a tanta gente en un lugar tan relativamente pequeño. Hay mucho asesinato, oiga, pero la serie es muy buena. Cada episodio es como una película porque dura hora y media.



Terminado

Bertín Osborne y su mujer se separan. Leo en la prensa que han hecho todo lo posible por seguir juntos, pero que no puede ser, que lo suyo se ha acabado. Lo que es la vida, ¿verdad?



Tratando de aguantar

En mi casa estamos haciendo un confinamiento suavizado. Salimos a comprar lo más necesario y a hacer algo de ejercicio, pero ni siquiera voy al estudio y no vemos a amigos ni a deudos. Parece que cuesta menos trabajo quedarse en casa ahora que el año pasado, como si aceptáramos esta situación con más normalidad, pero la verdad es que es un asco. Y con suerte, porque no hemos pillado el bicho. ¿Volveremos alguna vez a ser quienes éramos, a vivir nuestras vidas? Cachisenlamar...



Porcentajes

Me llega un mensaje que dice: «Sanidad informa que, de seguir esta tendencia el porcentaje de vacunación, para el 31 de enero estarán vacunados el 18% de las personas mayores y el 93% de los alcaldes».



Adiós

Nos hemos quedado sin consejero de Salud al igual que yo me quedé sin abuela. Aquí ya tenemos algo de tradición de dimisiones de políticos y no voy a recordar nombres por no remover, pero los hemos tenido de todos los modelos, de primer nivel, de segundo y de décimo. Pero sí quisiera reseñar que, a pesar de que Villegas ha hecho lo que tenía que hacer, incluso lo que debería haber hecho por la mañana del miércoles y no por la tarde, en cualquier sitio que he estado y en estas mismas páginas, siempre he alabado su capacidad como gestor he pensado que habíamos tenido suerte con este consejero. Pero lo que ha hecho con la vacuna era merecedor de una dimisión y adiós muy buenas.