Querulante Trump

Nunca he sido partidario de escribir una sentencia o un artículo de prensa con palabras que no se entiendan. La petulancia, las palabras rococós y huecas no sirven para nada, ni en uno ni en otro caso. La verdad es que a lo mejor parecería más culto si lo hiciera, pero como no lo soy, no puedo utilizarlas de forma rimbombante y vacía. Y dicho eso, también tengo que reconocer que sin ánimo de petulancia, ni de cultura barata, las palabras y frases en latín me fascinan. Sobre todo sus derivados, y como nuestro derecho proviene de ahí, del Derecho Romano, es normal y casi obligatorio, usarlas, siempre que se traduzcan, para que la personas a las que van dirigidas lo entiendan perfectamente. Y una de esas palabras derivadas del latín y que forman parte del argot judicial es la querulancia.

A lo largo de la historia del Derecho universal y español en particular muchos han sido los querulantes que han dado trabajo excesivo y sin razón a los juzgados y tribunales de Justicia. El querulante es aquella persona que se queja sin razón, convirtiéndose en un querellante patológico. En psiquiatría, sería un delirante paranoico que se dedica a la reparación de las injusticias o perjuicios que, de manera injustificada, cree haber sufrido. Padece, por tanto, una pleitomanía o procesomanía, porque se siente víctima de injusticias, a las que no se resigna jamás, por lo que defiende sin desmayo sus derechos, supuestamente vulnerados, pleiteando incansablemente, para que se le reparen los males que le han ocasionado. Se siente perseguido, engañado, calumniado o envenenado. ¿A que les recuerda a Donald Trump?

Cuarenta y ocho horas, ni siquiera un ´habeas corpus', hace que gracias a Dios y a los sensatos americanos Trump ha abandonado la Casa Blanca. Tengo que reconocerle solo una cosa y es que a diferencia de sus mismos republicanos anteriores en el cargo de presidente como fueron padre e hijo Bush, admirados por un presidente español de la época del hijo, con foto incluida en la Azores, no ha metido al pueblo americano, y por ende casi a todo el planeta, en una guerra. Pero quitando eso, desde el muro con México que lo iban a pagar los mexicanos, hasta incitar a ir al Capitolio, pasando por no reconocer aún que ha sido vencido limpiamente por Joe Biden, no ha hecho más que trastadas, una detrás de otra. También en lo que se refiere a España, sabido es que nos quería lo justo. Recuerden aquellas manifestaciones de mediados del año 2012 donde decía que éramos un país enfermo, por lo que era el momento de aprovecharse de ello, comprando tierras. No sé si lo habrá hecho al final, pues dinero para eso tiene de sobra. Dice la revista Forbes que es la 401 fortuna mundial con casi 3.000 millones de dólares. Lo que me lleva a pensar que si este tío es millonario, entre otras cosas organizando certámenes de Miss Universo, no quiero ser millonario. Como están pensando es simplemente un consuelo, que no me lo creo ni yo.

Pues este querulante ha metido innumerables pleitos para que las elecciones nos las ganara Biden, y los ha perdido todos. Y eso que la justicia en América es muy particular, por decir algo. Los cincuenta Estados eligen a sus jueces, que se presentan a unas elecciones populares. El Tribunal o Corte Suprema la forman ocho jueces más un presidente, todos ellos nombrados (de por vida y sin que puedan ser destituidos más que a través del impeachment), por el presidente de los EE UU, siendo confirmados posteriormente por el Senado (que allí si sirve para cosas). Y como cuando se instruye a un príncipe en España, que se le dan matrículas de honor, salvo un sobresaliente para disimular, de esos nueve jueces uno solo es independiente políticamente. Pues ni por esas al querulante Trump le han salido las cuentas. Bay bay.