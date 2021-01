Política y sanidad

España sobresale de la media de la eurozona en la gestión sanitaria de la pandemia, con una cifra de muertos muy superior al resto de los comunitarios, según INE; además, es el tercer país que más paro soporta, con una tasa global de 16,4% (los jóvenes, el 40,9%), según Eurostat.

Y como viene siendo habitual, la Región de Murcia no se queda atrás con respecto a otras Comunidades, ya que la tasa de paro global del tercer trimestre de 2020 es de 17,2%, (el 20,5% mujeres) y el juvenil un 38,5% para hombres y 43,5%, en mujeres. ¿Cómo no quieren que haya una depresión entre jóvenes? Tenemos un problema.

Dicen los políticos que la salud es lo primero, pero tampoco se ve que haya especial movimiento en mejoras sanitarias en nuestra Región. Comenzando por las vacunas, que se ponen a un ritmo de solo 7 horas/día como denuncia SATSE y en sitios muy limitados, hasta el desaire al ofrecimiento de la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia para administrar este preventivo.

El miedo real de la administración de salud es que se colapse el sistema. Pero, vamos a ver ¿es que no se dan cuenta de que hace ya mucho tiempo que se quedó obsoleto? Se requiere mucho más personal sanitario y, en concreto, en el Área III, como reclama de forma desesperada la Federación de Vecinos. ¿Por qué no hay más médicos y enfermeros? ¿Por qué no hay más plazas en hospitales? Si de verdad es lo primero la salud ¿por qué no hay mucha más inversión? ¿Que se ha hecho con el fondo Covid destinado a la educación y la sanidad?

Da la sensación de que interesan 'otras cosas'; aunque falta todavía mucho para el 2023, la cosa política se está calentando. Según la última encuesta elaborada por la UCAM parece que se quieran quitar a Cs del Gobierno regional y López Miras (que se presentará) podrá mirar a los ojos a Antelo, por eso de ser una persona con 'altura de miras'. Ja, ja, ja. De cualquier forma, no sé si habrá tanta abstención como pronostica la UCAM y, además, no se han tenido en cuenta otras opciones emergentes. Da la impresión de que la pareja PP-Vox será algo más que un 'sueño de una noche de verano', aunque faltaría saber siguiendo a Shakespeare, si habrá algún duendecillo malo por ahí, y si le pondrá a alguien una cabeza de burro.