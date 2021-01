¿Por qué tanto interés en un Gobierno PP&Vox?

La encuesta elaborada por la UCAM converge curiosamente con la que elabora el Cemop: Partido Popular y Vox estarían a un paso de poder gobernar en solitario.

La encuesta elaborada por el departamento de la Universidad Católica tiene deficiencias técnicas importantes, no solo por el número de encuestas realizadas, sino porque la mayoría de ellas, en torno a ochocientas, han sido telefónicas, de las cuales, el 75% se realizó con llamadas a teléfonos fijos y solo un 25% a móviles. ¿Quién tiene principalmente en pleno 2021 teléfono fijo en casa? Blanco y en botella.

Más allá de la fiabilidad de dicha encuesta, lo que es evidente es que se está creando, con la ayuda de la maquinaria oficial y oficiosa, un estado de opinión en la Región de Murcia, el cual sin duda está influyendo en el pensamiento general de la sociedad.

Hay muchos intereses partidistas para que en la Región no llegue a producirse un cambio político. Lo ocurrido con Ciudadanos y su ´traición' a sus propios principios y a la sociedad murciana que creyó en ellos como generadores de un cambio, y líderes de la regeneración política, es un ejemplo de que va a ser prácticamente imposible cambiar el destino de este rincón del sureste español.

Cuando se supo que Miguel Sánchez, exportavoz de Ciudadanos, prefería pactar con los socialistas si los números daban, fue apartado de un plumazo y enviado al olvido, hasta que Madrid lo recuperó para el Senado; hoy es ya ´hombre muerto políticamente' en la organización naranja.

Incluso cuando la sociedad murciana se movilizó como pocas veces lo ha hecho, en aquella macromanifestación en defensa del Mar Menor, donde más de 50.000 personas gritaron por las calles de Cartagena en defensa de la laguna, las industria agroalimentaria se conjuró para que Vox ganara las últimas elecciones generales, demostrando su verdadera capacidad de movilización, sobre todo cuando no se escatiman ni recursos ni advertencias.

Ahora, con Ciudadanos en pleno ´trastorno disociativo de identidad', por la mañana dicen una cosa en el Gobierno, por la tarde dicen otra en la sede regional de Centrofama, y por la noche se dedican a echarse flores ellos mismos por las redes sociales sobre su propia paranoia política, que les está llevando a unos a pedir el ingreso directamente en el Partido Popular, donde hará menos frío en los próximos años, y a otros a empezar a buscarse la vida a cambio de votos, la Murcia conservadora sabe que si en 2023 PP y Vox consiguen más de 23 escaños, será el principio de una gran amistad que puede perdurar años. Y no van a escatimar ni recursos ni encuestas, hay mucho en juego, incluidas las propias Casas de Juego, donde somos una referencia nacional.

La mejor noticia es que por fin se ve luz al final del túnel de la oposición, y en las últimas semanas, tras abandonar el silencio en tiempo de pandemias, por lealtad institucional, y tras recibir desprecios y humillaciones cada vez que su líder, Diego Conesa, se abría a negociar, han decidido presentarse ante la sociedad como una alternativa real.

Los socialistas tienen una de las mejores armas que una alternativa puede ofrecer: su capacidad de gestión, y de eso tienen mucho donde escoger en los Ayuntamientos de la Región de Murcia: Molina, Jumilla, Calasparra, Águilas, Bullas, Santomera, Beniel, Mula, Cieza, Moratalla, etc. ofrecen sus credenciales. Sin municipios no hay partido, sin municipios no hay alternativa, sin municipios no hay luz al final del túnel, sin municipios solo queda la resignación.

Pero el secretario de los socialistas murcianos deberá mirar cada paso que da, hay demasiada gente interesada en derrotarlo antes de 2023, así que lo último que debería hacer es facilitarle el trabajo a sus adversarios políticos. Hubiese sido sarcástico, que una celebración cristiana, organizada por la Santa Madre Iglesia, hubiera terminado con su corta carrera política.

Moraleja: A veces los sacramentos los carga el diablo disfrazado de verde o azul.