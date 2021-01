Love is all you need

Volvemos a sentir las leves agujetas de días bailando. Subiendo cuestas. Amortiguadas por litros de cerveza y carcajadas. La madrugada es exultantemente infantil y clara. Con el sabor de la salsa de yogur del kebab aún equilibrando todo el buen rollo de tres días de desconexión nos alejamos del bullicio británico que abraza miles de almas esa noche. Lluvia de verano. El agua se ve con las luces como en unos cuartos de final de los ochenta. No hace frío si no quieres que haga. Y nos dejamos vencer por el equilibrio de aquel momento. Nos sentamos debajo de un árbol, junto a una pequeña colina desde la que casi podemos ver todo Kobeta. Acurrucados, con la capucha puesta, nos envolvía la dulce fragancia del verano y las risotadas de dos suecos que pasaban aquellos momentos dejándose caer por la colina haciendo la croqueta mientras Noel Gallagher se esmeraba con su penúltimo tema. Cayeron riendo y se abrazaron. Hubo un silencio y comenzó a sonar All you need is love. Cerramos los ojos y el tarareo de miles, el olor a tierra mojada y la magia del bosque parecían elevarnos sobre la hierba, y dejarnos suspendidos en el aire.

Recuerdo que al día siguiente no hablamos de aquel momento. Hablamos de otros. De las risas, del Rufo, de cualquier cosa. Recuerdo que nos despedimos en un bar brindando por el año siguiente, conscientes de que el puto tiempo que nos gana no iba a poder con, al menos, unos años en los que tener cientos de momentos juntos. Y en el juntos estábamos todos, sin saberlo. Volvemos a momentos que estaban guardados con otros fines en nuestra ingenua forma de nostalgia. Y es que no eran nostalgia. Lo son ahora, cuando nos cuesta por primera vez en un año mirar hacia delante de la misma forma en la que lo hemos hecho hasta ahora. Miramos hacia atrás distinto. Nos obliga el presente. Y aquellos momentos van cambiando poco a poco y adquiriendo valores inusitados.

Cualquiera podría interpretar este golpe que nos da la tercera como una derrota realista. Pero esta mañana, cuando he escrito el primer párrafo de este artículo y he revivido aquel momento en Kobetamendi, en 2018, lo he recordado con verdad. Y hacerlo me ha devuelto la esperanza. Es el milagro de escribir, que es el mismo que nos deja la posibilidad de recordar. Hacia adelante no queda tanto tiempo para que en unos años podamos volver a recordar momentos libres, en los que no tengamos en cuenta nada más. Cuando terminó All you need is love fuimos felices. Y ahora sé que aquella felicidad era aún mayor de lo que creía. Ser más consciente de que la vida puede ser maravillosa es un regalo que nos trae toda esta mierda. Aguanta, mundo. Y feliz domingo. All you need is love. Vale