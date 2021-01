Carlos Alcaraz, ¿el segundo Nadal?

Es rápido, el hombre

«No sé qué me pasa que cada día me tomo la cerveza más rápidamente. Apenas la paladeo, empino el codo y la dejo pasar por la boca en un abrir y cerrar de ojos. Y, claro, se me acaba enseguida y tengo que coger otra», me dijo un amigo, el martes, con cara de sentirse culpable, pero no mucho.

No los puede perdonar

En una céntrica calle de Murcia, un hombre habla con el dueño de una frutería, en voz muy alta y demostrando un gran enfado, en la puerta del establecimiento: «Nos han cerrado los bares. ¡Los muy canallas!».

Sedientos

No sé si los dos apuntes anteriores quieren decir algo en materia sociológica, pero el hecho es que ambos se han producido esta semana. ¿Nos habrá provocado una sed tremenda este horror de la pandemia? Claro que nadie habla de beber agua.

Destaca mucho

Qué bien lo de Carlos Alcaraz, nuestro joven tenista de El Palmar, que ha conseguido entrar en un torneo Grand Slam, el Abierto de Australia, con poco más de 17 años. Para ello ha tenido que ganar tres partidos en la previa de Doha a jugadores que, sobre el papel, parecían tener más posibilidades que él. El personal que sabe de tenis comienza a decir si este chico no será nuestro segundo Rafael Nadal en el mundo. Es genial que, de vez en cuando, salga de esta Región un deportista que destaca, lo que ocurre es que casi siempre ocurre a nivel individual, y muy pocas veces en deportes de equipo.

Un gran momento para nuestro deporte

Recuerdo muy bien cuando Antonio Peñalver, nacido en Alhama, ganó la medalla de plata en los JJ OO de Barcelona, en 1992, en una especialidad tan dura como el decatlón. Fue algo muy emocionante.

Trumpistas españoles

Hay muchos americanos que piensan bien de Trump, que lo admiran y lo votan, y, si se estudia la sociedad americana, uno se da cuenta de que las cosas son así allí, y ya está, por más que tú no lo comprendas. Lo que me parece más extraño es que aquí, españoles, digo, hablen bien y defiendan a esta persona en los medios de comunicación como si el hecho de que este mastuerzo haya llenado su mandato de odios, ilegalidades y barbaridades de todo tipo no importara. El otro día escuché a uno decir que tenía mucho mérito porque había frenado a China. Y los dos impeachments, ¿qué?

Dinero

Shakira ha vendido los derechos de sus canciones por una millonada de pasta gansa. No es que ella estuviera descalza, que ya se le calculaban 300 millones de dólares en sus cuentas. El pobre de la película es su marido, Piqué, que solo tiene 40 millones. Pobrecico.

Encierro

No sé ustedes, pero yo estoy haciendo ya un confinamiento bastante rígido. Salgo a hacer algo de deporte y a comprar lo necesario, pero he cortado los contactos presenciales con familia y amigos. Es lo que han ordenado las autoridades, pero es que, además, es lo lógico, dadas las circunstancias.

No le gusta

Un albañil trabajando en la puerta de una casa, gritándole a otro que está en el primer piso: «Baja ya la música de mierda esa que tienes puesta, o ponte unos auriculares, que me estás volviendo loco, leche».