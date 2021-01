Imaginando

Estoy tratando de recrear en mi cabeza el momento en el que su jefe de Comunicación le dio una pala a Pablo Casado y le dijo: ´Ya puedes salir corriendo a buscar un buen montón de nieve delante de una casa y te pones a quitarla con la pala. Abajo te esperan dos fotógrafos para sacarte vídeos, fotos y declaraciones, y enviarlas inmediatamente a los medios. He contratado dos fotógrafos por si uno resbala en el hielo y se lisia'. ´Pero si yo no he cogido una pala en toda mi vida, y se va a notar mucho, y voy a quedar en ridículo', dijo el líder guiñando los dos ojos como solo él sabe hacerlo. ´Da igual. Tú acuérdate de Nadal cuando las lluvias torrenciales de Mallorca. Se puso a quitar barro y salió en todos los informativos. Anda, coge la pala y tira p'alante, acho, tío'.

Imagino el momento en el que Fernando Simón soltó en rueda de prensa que no nos habían prohibido las reuniones familiares en Navidad porque sabía que no les íbamos a hacer ni puto caso. Qué demostración de inteligencia, qué tacto para tratar al personal que le paga, que le pagamos, qué conocimiento de nuestras conciencias ciudadanas, qué forma de tratarnos de gilipollas a todos, sin una excepción siquiera, sin meter una subordinada en su frase principal que eximiera a algunos españoles de semejante consideración. Y también imagino a Pedro Sánchez viendo el vídeo de lo ocurrido y comentando para sí mismo: ´Este está más quemado que la pipa de un indio. La verdad es que debería sustituirlo, porque, al principio cayó muy bien con la pinta esa de obrero no cualificado vestido de domingo para estar en su casa, pero habría que sustituirlo ya, que el hombre ha cumplido y comienza a decir tonterías. ¿Y si me convirtiera yo en el portavoz del equipo técnico?, ¿es que va a haber alguien que lo haga mejor que yo?, eso nunca', dice tirándose de un puño de la camisa que no asomaba un centímetro justo, como a él le gusta.

También imagino a Fernando López Miras con una lista enorme de actividades comerciales, culturales, de recreo, etcétera, sobre su mesa y él, muy concentrado, con un rotulador en la mano y tachando una tras otra: ´Bares, me los cargo; teatros, cerrados; cines, clausurados; las familias, que ni se vean de lejos; salones de juego y apuestas, que sigan abiertos, los pobres, que tienen que vivir?' Lo que no me puedo imaginar es por qué, pero el caso es que los deja para que vaya la gente allí a meterle monedas a la maquinita, a apostar en la segunda carrera de galgos en Manila, o en el partido de Bayer de Munich contra el Kindergarten de Berlín. Seré yo, que estoy perdiendo la cabeza, pero es que no lo entiendo.

También imagino a la ministra portavoz, María Jesús Montero, echándose colorete en las mejillas y poniéndose un collar horrible mientras piensa en cómo demonios va a decir que Europa no permite al Gobierno de España bajar el IVA de la luz cuando es mentira, exactamente igual que lo era cuando dijo que no podía bajar el de las mascarillas. Aunque, en cualquier caso, y como el IVA es un impuesto bastante injusto, puesto que, al ser para todo el mundo igual, paga lo mismo el que está forrado que el que está en la miseria, quizás lo que tendría que hacer la ministra y sus compañeros de Gobierno es ver cómo se puede arreglar que nadie esté congelándose con este frío que estamos teniendo, invirtiendo en ello el IVA que se cobra.

Y también imagino a Iñaki Gabilondo, una mañana, muy temprano, levantado para preparar su columna radiofónica diaria y leyendo las noticias políticas del día, que, según avanza, lo van cabreando más y más. Él trata de mantener la calma, pero no consigue elegir qué estupidez de la vida política va a criticar ese día porque se le amontonan. También sabe que si critica a unos los otros dirán que es un vendido al oro de Moscú, o al oro de Trump, según quién sea, así que se le hinchan y decide que ya no escribe más y se va a dedicar a charlar con gente joven, a ver qué tienen que decir. Y adiós muy buenas. Y yo lo entiendo.