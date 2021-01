Aplauso al profesorado

Allá por los inicios del confinamiento, hace casi un año, salíamos para aplaudir a los sanitarios por su labor en pro de los infectados de covid. Yo intenté que la docencia española fuese también partícipe de esos aplausos. No conseguí mi objetivo. El Gobierno sí consiguió que esos aplausos, luego de expulsar de ellos a la sanidad privada (injustamente) fueran destinados al Gobierno mismo. Sus medios de comunicación se encargaron de hacer efectivo ese desvío. Muchos dejamos de aplaudir. Algunos pasamos a las caceroladas. Otros no. La sociedad es plural, afortunadamente. La uniformidad de ideas y actuaciones es mala siempre.

Pero no quiero hablar de la actitud del Gobierno. Quiero que salgamos a los balcones otra vez para aplaudir a la docencia española en todos sus niveles, Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad. Ese colectivo sigue ahí, cuando se han prohibido las reuniones de no convivientes. Evidentemente, la misión es tener un cobijo guarderil para la población escolar, mientras la economía sigue en su débil palpitar. Un débil palpitar posible porque la docencia española responde, y se arriesga al contagio.

No es nada un aplauso a las 20,00 horas. Y hasta es posible que se desviase la intención, y se pensara dirigido de nuevo a los sanitarios. Posible, y algo más: imposible de evitar. La especie humana se guía, en cuanto masa, por clichés. Y, además, luego sobrevendría de nuevo el rapto de los aplausos, en última instancia en favor del Gobierno. A mitad de camino, solamente para el sector público de la enseñanza; perdón, de la educación. Aunque yo creo que la educación es parte de la enseñanza o no es nada. Y no al revés. Pero éste es otro tema, que no desarrollo.

Decía que rindo hoy un tributo de admiración y agradecimiento por todos los hombres y mujeres que, al pie del aula, continúan, a pesar de la pandemia, dando clase, y codeándose con sus colegas de profesión en el centro. Amén de pasar frío. Da igual que ése sea su deber. Los padres tienen que ir a trabajar, santa frase. Y que alguien tiene que sacrificarse, o por la idea que sea; qué más da.

Ellos están ahí, continúan ahí, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en unas condiciones objetivas, técnicas, que en otros sectores sociales han catalogado de riesgo. Lo menos que podemos hacer es aplaudirles.

Yo, desde mi admiración, respeto y entusiasmo, les aplaudo con todo mi corazón.

¡Muchas gracias!