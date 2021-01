Espantoso

¿Vieron ustedes lo del asalto al Capitolio? Se le ponían a uno los pelos de punta. Cuando la gente es llevada a un punto en el que no se respeta ya nada, pasan estas atrocidades. Los líderes políticos deberían tomar nota y pensárselo dos veces antes de polarizar de esa manera a las masas. Esta vez ha sido un loco, Donald Trump, pero en la Historia los ha habido de todas las cataduras morales y de diferentes tendencias políticas. El tema es que, cuando se arrastra a la gente, se la enardece con populismos más o menos patrióticos o se la engaña a beneficio del líder, una vez que la masa se pone en movimiento es capaz de todo. De lo bueno y de lo malo. O de lo horrible, como esta vez en EE UU.

Pasando el rato con música

Mientras que todo esto ocurría, Trump miraba la transmisión del asalto en la televisión con su mujer y su hijo Eric y con un grupo de gente. Suena una música que baila Kimberley Guilfoyle, la pareja de su hijo mayor, Donald, y el ambiente está muy animado. Hay un vídeo por Internet en el que se puede ver todo perfectamente.

Tienes un problema, marido

Una señora de unos 60 años, a su marido, en una herboristería, mostrándole un producto que ha cogido de algún sitio: «José Antonio, ¿nos llevamos esto para tus gases?».

En todo el mundo

Ya estamos otra vez fatal con la pandemia. Nosotros y toda Europa, y casi todo el mundo. ¿Qué tiene esta enfermedad que no la ha podido parar nadie? Ahí están Alemania, Francia, Reino Unido, etc. y observen que no estoy nombrando a Brasil o a Uganda, sino a países europeos de primer nivel económico y social. Si la única solución es la vacuna, ¿por qué no estamos poniendo todos los elementos de los que se disponga para que no se pare de vacunar ni de día, ni de noche?

Harto y malhablado

Un amigo a mí: «Para una vez que nieva, y no puedo llevar a los chiquillos a que jueguen con la nieve en Moratalla o en Caravaca» (y luego añadió esto que ustedes no deben seguir leyendo si son personas como se debe ser): «Estoy ya del pijo del covid hasta el mismo».

Un rayo de luz

Un estudio ha demostrado que el plasma de quienes superan la enfermedad reduce en un 60% los casos graves de covid. Por lo visto, las transfusiones de plasma pueden ser consideradas como un tratamiento para los enfermos graves. Es la primera vez que se habla de algo que puede servir para todo el mundo en esas circunstancias y que es fácil de conseguir con las donaciones de los que han sido enfermos antes. Es una esperanza.

Mal camino

A veces me pregunto por qué le ha ido tan mal a Pablo Iglesias, en lo que a su imagen pública se refiere, desde que está en el Gobierno. Hace dos o tres años era un político muy apreciado en la izquierda y no mal considerado en el centro-izquierda. Sin embargo, ahora, en todas las encuestas se le ve bajar puntos en cuanto a su consideración personal y política, y no me refiero a la derecha, que realmente le tira a asesinar, sino a la gente que antes lo apreciaba como político y que ahora se considera un poco desengañada.

Entendido en nueces

Un hombre al empleado de un puesto de frutos secos en el mercado: «Ponme las nueces chilenas, aunque ya sé que son más caras, porque las chinas no saben a ´na'».