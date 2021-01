Entre calamares y el chip

Buenos deseos

Acabo de escribir la fecha de estos apuntes y por primera vez aparece en mi ordenador la cifra 2021. Espero y deseo ardientemente que para ustedes sea bueno, y es que, para ser mejor que el anterior, tampoco necesita mucho esfuerzo.

Buena televisión

Vi el programa, la dramatización que hizo TVE como resumen del año 2020 con Coronado como actor principal y bajo la responsabilidad de nuestro paisano, Carlos del Amor. Estuvo muy bien. Fue valiente a la hora de decir las verdades de lo que ha ocurrido en España el año pasado, con sus reproches a los que lo merecían y sus alabanzas a quienes han trabajado por nuestra salud. Quedó demostrado que en la televisión pública hay personas de gran valía que hacen cosas excelentes cuando se lo permiten.

Otra buena televisión

Y también vi en la tele otro programa dedicado al 2020 que han hecho en Netflix. Se llama Death to 2020 y tienen ustedes que verlo porque pasarán un rato genial. Es muy divertido, de soltar carcajadas. Conducido por Hugh Grant y Samuel L. Jackson, y con la participación de otros actores, como Lisa Kudrow –la de Friends- hacen un repaso a la política del Reino Unido y de los EE UU durante el año pasado con un gran sentido del humor, sobre todo el del papel de historiador de Hugh Grant. Podría considerarse que es algo parecido a lo de TVE, pero nosotros en serio y ellos en broma, caricaturizando a sus líderes de una manera despiadada. Ya les digo, no se lo pierdan.

Acertada aseveración

Dos hombres de edad media hablan en una mesa de una terraza tomando café, por la mañana. Uno de ellos dice: ´Por lo menos, esta Nochevieja, me he librado de mi cuñada en la cena. Que no es moco de pavo, macho'. (Me gustaron mucho dos particularidades de estas frases: que no hablara de cuñado, sino de cuñada, que siempre nos la cargamos nosotros, y que utilizara esa expresión del moco de pavo, porque ya no se usa casi nunca).

Él va a ver

Un chico muy joven habla por teléfono: ´Sí, tío, yo voy a intentarlo. Ella parece que sí, pero ya veremos'. (De verdad que no sé de qué hablan y que puede ser cualquier cosa).

Receta

Una señora me dice en la calle: ´Leí en La Opinión que hizo usted calamares con albóndigas el día de Navidad. ¿Cómo se hace eso de mezclar carne y pescado?', y pone una cara de extrañeza y un poco de asco también. Pues se hace así, y los calamares no son peces, resumiendo mucho para que quepa aquí: Se limpian y se cortan los calamares en cuadraditos, se prepara un sofrito de tomate, cebolla, zanahoria y ajo con la particularidad de que hay que ponerle el doble de cebolla y de tomate que a un sofrito normal. Cuando está, se echan los calamares y se fríen un poco con el sofrito, se añade una cucharada de harina y un buen chorro de vino blanco y se pone todo en la cazuela, con agua, no mucha, a hervir. Entonces se preparan las albóndigas, iguales que las del cocido, y se fríen. Cuando el calamar está casi hecho, se echan las albóndigas y un poco de aceite de freírlas, se cuecen media hora y ya está. Sale de cine.

No vaya a ser que se lo metan

Hay personas que no quieren vacunarse. ¿Será por si les meten ´el chip'?

Llenos

Cómo estaban los restaurantes de la huerta de Murcia estos días. Llenos hasta la bandera, y, en la puerta, decenas de personas fumando y tomando copas, sin mascarilla muchos de ellos. Es cierto que había muchos jóvenes, pero también menos jóvenes. Espero y deseo que todo esto no tenga más consecuencias desastrosas.

Se siente así

Una mujer, en la puerta de uno de eso restaurantes, a otras que están con ella: ´He comido demasiado y estoy un poco piripi, Jajaja'.