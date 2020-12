Aquí no hay quien viva

Aquí no hay quien viva

La Nochebuena ha venido, nadie sabe como ha sido. Ha aparecido de pronto, como uno de aquellos parientes del pueblo que antes, cuando la vida era otra cosa, de repente se presentaba en casa con una maleta y una sonrisa y unos chorizos de la reciente matanza y se quedaba unos días, ni siquiera él sabían cuántos, y además nadie se lo preguntaba. La Nochebuena, como en aquel célebre poemita de Machado sobre la primavera, se ha presentado sin avisar este año que se detuvo el 13 de marzo, este año que dice un amigo mío que no debería, siquiera, contar para la edad.

He preguntado por ahí, no mucho, tampoco es cuestión de ponerse pesado, pero ha sido suficiente para saber que lo mismo que a mí le ha pasado a casi todo el mundo, que este año se nos ha hecho un presente continuo, un mismo día repetido, como en esa película de Bill Murray y la marmota.

Sin embargo, parece que el fenómeno no es nuevo. Algunos historiadores ya defienden la teoría de que estamos instalados en lo que el François Hartog llama ´presentismo', y que consiste en que vivimos con la sensación de que sólo existe un presente caracterizado por la tiranía del instante y por la rutina de un ahora interminable.

Según este historiador francés, en algún momento entre finales de la década de 1980 y el cambio de siglo una convergencia de tendencias sociales nos llevó a este tiempo del ´presentismo', un momento histórico que ahora, en estos días, se agrava porque «el futuro no es un horizonte radiante que guía nuestros pasos, sino una línea de oscuridad que se acerca».

Probablemente tenga razón y estamos transitando un tiempo que es un ´no tiempo', como hay lugares que son ´no lugares', que están fuera de todo, espacios de transitoriedad tal y como los definió Marc Augé.

Pero, precisamente por eso, si alguna vez hubo motivos para pedir salud y esperanza es ahora. Si alguna vez quisimos colmarnos las manos, las miradas, las sonrisas, de algo parecido a la fe, pero no a la fe en el dios de cada uno (en el caso de tenerlo), sino en esa firme voluntad de continuidad que poseemos los seres humanos, esa capacidad para extraer algo bello y algo bueno de todo lo terrible, es este preciso momento.

Aunque nadie sepa cómo ha sido, la Nochebuena ha venido y parece, quiero creer, que ha traído una luz prendida.

No miraba nunca por la mirilla. El ascensor acabó con el murmullo del habla, los pasos o del azezo propio de un cuarto, que podrían despertar su curiosidad.

Tampoco asistía nunca a las segundas convocatorias de las juntas de vecinos. Ni, por supuesto, a la primera, cuyo sentido desconocía.

Por no asomar la cabeza, apenas cruzaba palabra con sus vecinos. Y de su nombre tan sólo sabía cuando, en los tiempos en los que había correspondencia, alguna carta equivocada acababa en su buzón.

El covid lo cambió todo, incluida su ventana del comedor, que se convirtió en un pequeño balcón. Una atalaya desde la que vislumbró no solo la anhelada calle, en los días más duros del confinamiento, sino también a aquellos con los que compartía edificio. A los aplausos, trufados con Resistiré, siguieron la ruptura del anonimato y, con las 20 horas rompiendo los días y noches interminables, los planes para, una vez que se abriera la puerta, celebrar un encuentro vecinal al aire libre.

Se prorrogó la posibilidad de pisar el asfalto, pero las palmas y la mirada de su vecina del rellano se fueron acompasando.

Ella, como urbanita, también guardaba la distancia voluntaria que dictaba la modernidad. Pero, aun sin quererlo, percibió con el tiempo que en la puerta de enfrente ya no vivía un matrimonio. Ya no se oían las discusiones que rompían su monotonía junto al sofá, en el comedor contiguo. Tampoco los portazos. A la ventana-balcón sólo salía él, por lo que, con seguridad, no había ninguna otra persona más en el piso.

Él, despistado, también sabía que la paz que se filtraba por los resquicios del 4º B, contrastado con su sonrisa, no podía corresponder más que a una mujer propia de estos tiempos de rupturas.

El anuncio de la lotería les unió aún más. No tocó nada en los décimos que compartió toda la comunidad.

Pero los del cuarto comieron juntos ayer en Navidad, pues su amor impregnó de música y risas todos los muros, y lo que nadie sabe es que pasaron la mejor nochebuena que recuerdan.

Felices fiestas.