También somos una cepa, oiga

Yo he buscado toda mi vida estar confinado pero no he podido», dice en una entrevista el poeta Joan Margarit, Premio Cervantes en 2019. Tenía escrito algo así pero en largo, complicado y menos personal, y lo aparco. Leo ayer, también, otra frase rara, esta en titular, a propósito de la nueva cepa: «Bendita mutación». Un epidemiólogo celebra así que la nueva vuelta de tuerca del Covid-19 nos haga tomar el asunto más en serio estas Navidades. El virus se defiende, entiende la vida como expansión indefinida, se resiste a que lo confinemos en un reservorio (eso hacemos con él al confinarnos); o tal vez sepa, por la memoria de la gran familia vírica, que antes o después daremos con el modo de quitarlo de la circulación. Conforme sabemos más del virus sabemos más de nosotros, la cepa SAPIENS. A fin de cuentas somos de la misma familia, llamada VIDA, y tenemos un cerebro común.