La mejor ley sobre el Mar Menor es la que se cumple

E l 27 de julio de 2020, PP, Ciudadanos y PSOE aprobamos la ley 3/2020, de Recuperación y Protección del Mar Menor. No es la ley que queremos, pero es la que se pudo consensuar. Desde el PSOE decidimos ser pragmáticos porque la aritmética parlamentaria no permitía sacar adelante una ley mejor y porque, posteriormente. nos legitimaría para poder exigir su cumplimiento. Ahora estamos en ese momento, en el momento de estar vigilantes para fiscalizar su cumplimiento.

Parecería lógico que el PSOE, como partido con mayor representación en la Asamblea Regional y alternativa de Gobierno para la Región de Murcia después de 26 años de Gobiernos populares, centrara sus esfuerzos en impulsar y controlar la acción de Gobierno, pero resulta que tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que estar encima del Gobierno regional para que cumpla las leyes. Es de sobra conocido por todos que los sucesivos Gobiernos populares que hemos tenido se han caracterizado por incumplir las figuras de protección sobre el Mar Menor.

Y la pregunta es: ¿Qué podemos hacer para que se cumpla la ley? De momento, debemos hacer un seguimiento de las medidas que se deben ejecutar para que el Gobierno regional sienta la presión política. En la Asamblea Regional hemos solicitado información al Ejecutivo de López Miras sobre múltiples cuestiones que nos preocupan acerca de como están gestionando esta crisis socio-ecológica. Esto es algo que resulta bastante frustrante, ya que están acostumbrados a no respetar nuestro medioambiente, sin que por ello se deriven consecuencias electorales ni judiciales.

La transparencia también es una buena herramienta para potenciar el cumplimiento de la legalidad, es aquí donde la sociedad civil juega un papel muy importante, pero para poder jugar ese papel, tiene que estar informada. Desde el PSOE de la Región de Murcia estamos centrando nuestros esfuerzos en el seguimiento de todas las medidas que deben ir cumpliéndose, y trasladándolas a la sociedad, para que entre todas y todos consigamos ser un elemento tractor para su cumplimento.

Y es que el Gobierno de López Miras continúa sin cumplir la ley. Debería haber creado un Registro Público de Expedientes Sancionadores y no lo ha hecho; debería haber creado el Consejo del Mar Menor para dar participación a la sociedad y no lo ha hecho; debería presentar un informe anual relativo al grado de ejecución y cumplimiento de las medidas previstas por la Ley del Mar Menor y no lo va a presentar, y así un largo etcétera.

Lo que debería hacer el Gobierno de PP y Ciudadanos es ponerse a trabajar y a cumplir y hacer cumplir la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Resulta lamentable que, habiéndose aprobado en julio de este mismo año, ya se estén produciendo los incumplimientos. El Gobierno regional no está cumpliendo, ni haciendo cumplir la ley y solo se ha dedicado a las maniobras de distracción y confrontación con el Gobierno de España.

La política se hace en las instituciones y en la calle, aunque si este Gobierno no reconduce su falta de respeto a la legalidad, mucho me temo que habrá que seguir luchando allí donde todos los ciudadanos somos iguales.