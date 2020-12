Tócate la flor, María

Se agobia

Cerca de la puerta de mi estudio, una mujer joven habla por el móvil con quien es obviamente una amiga. Sin proponérmelo –estoy esperando a alguien allí– escucho bastante de la conversación, y dice decenas de frases dignas de estar en este periódico, aunque solo escribiré una: «¡Pero, tía, es que yo no quiero que me bese tanto, que me agobio!».

Preparados, pero al loro

¿Cómo llevan los preparativos de la Navidad? Veo al personal bastante movilizado con las compras, aunque, incluso cuando escribo esto, el viernes, no estamos seguros de qué va a pasar, si van a dictar nuevas medidas en nuestra Región o en otras del país, en las que viven algunos de nuestros familiares. En cualquier caso, creo que debemos estar bien dispuestos a aceptar lo que nos venga, porque cualquier situación es mejor que la de que alguien se contagie y sufra la enfermedad, que algunos la hemos visto de cerca y es muy mala. Si se dictan normas más duras, tratemos de quitar dramatismos y relajarnos. Ya celebraremos todo cuando esto se pase.

Sin belén

Por primera vez en 26 años, esta Navidad no habrá belén de Cajamurcia en la calle Almudena de la capital. Es un trabajo que se lleva a cabo entre mucha gente y que yo diseño y dirijo desde que se comenzó a hacer. Lo echo mucho de menos, pero entiendo que es mejor que no esté este año para que no se produzcan aglomeraciones. El que viene, D.M.

Una cosa que esté bien

Una mujer, en la carnicería: «Me vas a poner un pavo mediano».

Preparativos

¿Han organizado ya las reuniones familiares? Nosotros, sí. No podemos estar todos juntos porque somos veinte, pero nos iremos viendo en distintos encuentros. También hemos cambiado las cenas por comidas, porque, si no hace muy mal tiempo, las haremos en la terraza, aunque haya que abrigarse o tomarse un par de vinos para entrar en calor. Las cenas, que es lo propio, las haremos en primavera o en verano, cuando estemos todos vacunados. Y esto no quiere decir en absoluto que nos vayamos a poner tristes porque es Navidad y hay que hacer esto o aquello. Me gustan las tradiciones y en mi familia tenemos algunas que disfrutamos mucho, pero lo que no puede ser, no puede ser, y no vamos a arriesgarnos.

Hemos prestigiado a la Unesco

Siento una gran alegría cuando me entero de que Los Caballos del Vino pasa a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Inmediatamente le pongo un mensaje a un amigo de Caravaca felicitándolo, y él me responde: «La Unesco se ha prestigiado hoy».

El tiempo

Estoy con unos amigos. Pasa un hombre y se dirige a uno de ellos y hablan. Cuando acaban, el recién llegado se despide y me mira a mí y me dice: «No te acuerdas de mí, pero tú has estado en mi casa y tuviste amistad conmigo y mi familia hace mucho tiempo». Lo miro, y, efectivamente, su rostro me es ligeramente familiar. Cuando me dice su apellido, lo recuerdo inmediatamente y siento una gran alegría de verlo. Entonces recuerdo esa época cuando iba yo por su casa. Hace exactamente cincuenta y cinco años.

Están bloqueando las líneas

Hay un meme simpático circulando por las redes. Simula ser un comunicado de la Guardia Civil y dice: «Vuestra mujer SÍ es allegada. Por favor, dejad de preguntar».

Una palabra muy redonda

La que le montó Tom Cruise a la gente de su equipo con la que está haciendo otra entrega de Misión imposible, la séptima si no me equivoco, porque no habían guardado las medidas contra el covid en el rodaje. Entre otras cosas, los llamó «pedazo de cabrones». La verdad es que ´cabrón' es un insulto muy bueno, muy redondo, y suena fuerte y bien, ¿verdad?

En Alemania, que ya saben que tienen una organización federal del Estado, parecida a la nuestra con las Comunidades Autónomas, se reunieron para decidir qué hacían porque los casos estaban subiendo y las muertes también. Duró la reunión poco más de una hora, y decidieron cerrar todo hasta el 10 de enero, así, sin más historias, ni más Navidad, ni más nada. Y la gente a cumplir. Por supuesto que habrá algunas protestas y que el Estado tendrá que acudir a ayudar a las actividades que más lo sufren, pero, desde luego, no ocurre lo de aquí, que Valencia cierra, y en Madrid, con más casos y más muertes, Ayuso dice que la economía no puede sufrir más. Tócate la flor, María.