La vida pirata es la vida mejor

Dicen que 1945 fue un año común, marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente el mundo ya no soportaba más dolor ni más blanco y negro, y entonces nació ella. Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump (hija de Efraim Långstrump, pirata). Tal vez el mundo necesitaba una heroína que mitigara todo ese desconsuelo que años de barbarie y conflagración habían esparcido. Era necesario que a los niños se les borrase de inmediato la cara de tristeza generada por el abandono, el miedo, el hambre, la sinrazón o el horror de ver estallar un misil.

Y a los niños hay que darles lo que merecen, todo el amor y la protección que nos sea posible, todo el que seamos capaces de dar. Pipi Calzaslargas reflejaba indirectamente todo eso , ya su personaje era el de una niña cuya madre estaba muerta y con un padre ausente, una chiquilla vestida con ropas hechas a retazos, habitando una casa semiabandonada que seguro había visto mejores épocas. Fue creada como una niña vigorosa, tan fuerte que era capaz de levantar a su caballo en peso. Tan fuerte, como emocionalmente les tocó ser a los niños de post-guerra, sometidos a asedios, bombardeos, subyugados a la más cruel de las violencias por las que jamás deberían haber pasado. Y aunque nuestra protagonista tuvo la fortuna de nacer en un país neutro durante el conflicto (Suecia), seguro que sirvió de estímulo a otros muchos de distintos lugares.

Por desgracia los niños españoles no pudieron disfrutarla, ya que muchas mentes retrógradas y por ende el franquismo censuraron la serie de televisión al considerarla poco pedagógica, algo de esperar en una época tan gris como a la que le tocó vivir a este país. Y no, no se nos permitió aprender de sus virtudes , mostrar sus divertidas andanzas ni seguir a un ser tan libre, soberanamente ácrata. Nos prohibieron admirar su libertad, disfrutar con su alegría y aprender de su independencia.

Pero el verdadero mensaje de Långstrump fue la magistral lección de feminismo que nos dió a las niñas de las generaciones que sí tuvimos acceso a ella. Con sus correrías y aventuras nos enseñó a muchas a barrer con todo lo escrito. Cambió nuestro concepto de lo que significaba ser una ´niña bien´. Bien vestida, bien hablada. Pipi nos enseñó que era importante y divertido ser diferente y aceptar a quien lo era, que la felicidad radicaba en la libertad y que no había necesidad de tener una familia convencional, ya que los amigos podían perfectamente sustituir al mejor de los hermanos. Pero sobre todo y el más cabal de los mensajes que la pelirroja manifestó, es que los límites nos los ponemos nosotras mismas , no somos más completas por tener una vida usual o compartirla con un hombre. Nadie tiene derecho a llegar para decidir cómo cuándo y dónde, porque como Pipi Calzaslargas, «ya me cuido yo solita, usted no se preocupe por mí».