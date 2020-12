De todo lo oído (Señor, gracias por los oídos) que las Cabalgatas de Reyes sean este año estáticas es lo más top. Vamos a centrarnos y reflexionar sobre lo que vamos inventando, que luego cuando queramos volver hacia atrás más de uno se puede sonrojar de lo inventado. Cabalgata estática, y nos quedamos tan panchos, tanto al decirlo como al oírlo. ¡Y habrá quien ni sin inmute! pienso. Voy en el coche y suena una desconexión informativa. Me dice el locutor que en España, hoy, solo una de cada diez personas se ha contagiado. Poco es eso, me digo, y a continuación me explica que el belén viviente de no sé que sitio no estará protagonizado este año por vecinos de carne y hueso y que la Cabalgata de Reyes de no sé que otro lugar será estática. Señor de mi vida, exclamo. ¿Viviente sin carne y hueso? ¿Cabalgata sin movimiento? Ojito, que vamos lanzados. Luego que no se queje nadie de que las patadas al vocabulario no tienen marcha atrás. Que sí, que sí, que lo que se quiere transmitir es seguridad, que sí, pero mejor inventar vocablos nuevos que no dotar de significado contrario a los que ya son como de la familia. Cuidado que me hielo de calor.