De ficciones y bacanales

Navidad

No es por nada, pero, dentro de trece días es Nochebuena. ¿Saben ya lo que van a hacer? A mi alrededor, la gente que conozco habla mucho de eso, y materialmente todos van a tomar las precauciones posibles. Espero que seamos sensatos y no se líe parda.

Argumentario

Desde 1978, nunca había visto la vida política de nuestro país tan absolutamente polarizada. Ni siquiera en la época de Aznar, con aquello de: ´váyase, señor González´, observé un ambiente como el de ahora. Los partidos proporcionan los argumentos y sus hombres y mujeres los hacen llegar a sus gentes desde dondequiera que estén. Y los medios afines machacan al personal con mensajes claros y concisos sobre lo que hay que decir y hasta pensar. El otro día, en una tertulia en la radio, un hombre de buena formación y buen talante criticaba la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el ministro Illa y la comparaba con la de Japón. Al tratar yo de llevar el análisis a lo que está pasando en Alemania, Francia, Reino Unido o EE UU, que me parecían más comparables con España, él seguía hablando de Japón como si no hubiera un mañana. Era el argumento adquirido. Y ya está, no hay más.

La boca, señora

Una señora con muy buena pinta, muy arreglada y con mucha mecha, en la calle de El Pilar, de Murcia, el jueves, parada y mirando la suela de su zapato: ´¡¿Quién será el hijoputa que no ha recogido la mierda de su puto perro?!´

Series

Ya sé que no suena a muy intelectual, pero he visto la 1ª temporada completa de El marginal (13 capítulos), la serie argentina de la que les hablé un poco la semana pasada. A pesar de ocurrir todo en una cárcel asquerosa con cantidad de sangre y suciedad por todas partes, hay que reconocer que es entretenida, que tiene muy buen ritmo y que los actores son muy buenos, todos, los protagonistas y los secundarios. Por lo tanto, distrae, y eso es muy de agradecer. Además, no se lo van a creer ustedes, estoy viendo otra vez Borgen, en ratos perdidos, y me lo estoy pasando bien. A ver si así comprendo mejor lo que es un gobierno de coalición, que buena falta me hace.

Cine

¿Han visto ustedes ya la película Mank? Está en una plataforma y la ha dirigido David Fincher. Es en blanco y negro. Una belleza de película con una interpretación de Gary Oldman sensacional. Es de esas películas que, más que verlas, se degustan.

Cartas de amor

Me entero por la prensa de que, además de las cartas que se conservan de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, con quien tuvo una relación, hay otro buen número de misivas que posee un coleccionista de las que le escribió él a ella, por lo visto, alguna subida de tono en lo sexual y eso. Dicen por ahí que estaban en el Pazo de Meirás y que algunas las quemó Carmen Polo porque le parecían pecaminosas, pero que quedan casi cien y que puede ser que podamos llegar a leerlas nosotros también, si las publican, por fin.

Preguntas

¿Cuántos años llevamos hablando del Corredor del Mediterráneo y su llegada a Cartagena? ¿Cuántos retrasos lleva el AVE? ¿Cuándo se va a tomar en serio la recuperación del Mar Menor? ¿Se va a seguir mareando la perdiz con el Trasvase? Etcétera, etcétera...

Orgías

Parece ser que en Bruselas la Policía ha irrumpido en otra orgía con políticos y dicen que los había españoles también. Lo ha hecho no porque hubiera allí un montón de gente revuelta, sino porque están prohibidas las reuniones de más de seis personas y porque no llevaban mascarillas. La verdad es que a los belgas nunca les ha importado nada lo que hacen los demás en su intimidad. Es gente muy de no meterse en la vida de los demás. Y también hay que tener en consideración lo que es Bélgica en invierno, que yo he estado por allí y les aseguro que no puede haber nada más triste y frío. Así que comprendo perfectamente que los diputados, españoles o húngaros, a las cuatro de la tarde, que ya es de noche, se vayan a una orgía.

La respuesta es un sí desesperado

Un albañil a mí, desde el andamio que han puesto en la fachada de mi estudio, asomado a mi balcón, sonriendo: ´¿Qué, jefe? ¿Hacemos mucho ruido?´