Quién dijo que no llegaría el invierno? Es como aquella famosa frase de la serie de Juego de Tronos. ¡Que viene el invierno! decían, o algo parecido, y cambiaban de estrategia para ganar poder o preservar la vida. Pues en la Región de Murcia ya sí que parece que esto no es anuncio, y ha llegado. Nos encontramos en puertas de la navidad (tal y como se suele decir) y casi que llegamos con el bikini puesto. Sin embargo, hemos empezado a notar las cosas propias de la entrada del frío: pies helados, la mantica se hace necesaria en el sofá, y ya no estorba que se te arrimen. ¡Ay, que se te arrimen! ¡Qué bonico en invierno! El edredón, ese que tanto castigo da cambiar de funda, ya ha sido instalado en las camas de muchos hogares murcianos. Ahora es cuando disfrutas pensando lo bonita que es la vida viendo arder la leña en una chimenea que no tienes. El invierno ha llegado tarde, pero ¿quién lo echaba de menos?