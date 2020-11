Qúe pena los sin techo

Ella es ella

Una mujer va por la calle con un niño de la mano. El crío debe tener alrededor de 6 años y lleva a su espalda un macuto bastante grande. Obviamente, acaba de recogerlo del colegio. El niño dice: ´Tita María, ¿me llevas tú la mochila? Es que pesa mucho. La mamá me la lleva cuando viene a recogerme´. La mujer le responde: ´No, hijo, no. Lo único que me faltaba es cargar con tu mochila. Tu madre es tu madre y yo soy yo´.

Beso

Me entero por la prensa de que la hija de la Preysler, esa que ahora le ha dado por cocinar y que no recuerdo bien cómo se llama, se ha echado novio. Veo en el kiosco una revista en cuya portada está dándose un ´abrazo chillao´ con un payo. Se están besando con las mascarillas puestas, o sea, que de lengua nada. Me alegro por ella, porque, con lengua o sin lengua, beso es.

Me da vergüenza

Una chica joven habla por el móvil, en la calle: ´Mi madre, que me ha llamado y me ha dicho que compre patatas y se las lleve. A mí me da vergüenza tía´.

Arcadas

La comisión que han creado en la Asamblea Regional para investigar los problemas sociosanitarios que puedan haber provocado los inmigrantes llegados en pateras a nuestra Región me da ganas de vomitar.

Sin techo

No sé cómo irá esto en otras ciudades y pueblos de la Región, pero, en Murcia, hay zonas céntricas con muchas personas durmiendo en la calle; en los bancos de las plazas, en las entradas de algunas casas, e incluso, en la acera, sin ningún techo por encima, como estaba un hombre el miércoles por la mañana, cerca de la estación de autobuses. Sé perfectamente que muchos de ellos no quieren acudir a los centros sociales, que varios son alcohólicos o se drogan con otras sustancias, y también sé que hay organizaciones, como la de Jesús Abandonado, que cada noche hacen un recorrido llevándoles mantas o algo caliente para tomar, y que les ofrecen el albergue y ellos no quieren ir, pero es tremendamente doloroso verlos ahí con el frío que hace ya por las noches. Qué pena, oiga.

Frutos del mar

A lo mejor esto les parece a ustedes una chorrada que yo lo escriba aquí, pero les comunico por si no lo saben que los mejillones están llegando a los mercados estos días con una calidad excepcional. Son grandes y magníficos de sabor. Y baratos, y llenos de proteínas, y sin ninguna grasa. Están buenísimos.

Sorprendentes afirmaciones

Un hombre a otros dos, en una terraza, el jueves por la noche: ´Qué bonita es la anarquía, ¿verdad?, y qué romántica´.

Estoy viendo, como casi todo el mundo, la serie Gambito de Dama. Está muy bien, aunque un poco cargada de desdichas, como si el autor hubiese querido que la protagonista sea muy buena en el ajedrez, pero que la vida le sea lo más dura posible. Está muy bien interpretada y, sobre todo, con una ambientación magistral de finales de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, en EE.UU. Es muy recomendable. Y hay otra por ahí, Gypsy, que también pinta bastante bien, sin exagerar, sobre todo porque está Naomi Watts que es una actriz estupenda con sus arrugas y sus cosas sin operar, aparentemente.



