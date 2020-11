Invertir en ciencia, invertir en futuro

Este tiempo, de casi recogimiento, tiene de positivo que, a veces, te encuentras leyendo cosas que, en circunstancias normales, quizás no te llamasen la atención, y esto es lo que me ocurría días pasados, cuando descubrí que el pasado mes de junio se constituía una nueva asociación de científicos e investigadores españoles en Emiratos Árabes Unidos (ACIEAU), donde la comunidad científica española en EAU cuenta con cerca de setenta profesionales que trabajan en sectores diversos como el mundo académico, la sanidad, el sector petrolífero, el medioambiental, urbanístico, entre otros campos de la investigación y del saber.

Y hasta tal punto es influyente esta presencia española que este año Emiratos Árabes Unidos otorgó la Medalla Mohammed bin Rashid a la Excelencia Científica a la científica y catedrática española Lourdes Vega por su trabajo Ciencia para productos sostenibles,en la Universidad Khalifa de Abu Dhabi.

Según ha informado la embajada de España en los Emiratos Árabes Unidos, esta asociación servirá, entre otras cosas, como red profesional y punto de encuentro para científicos e investigadores españoles en aquel país. Facilitará posibles colaboraciones entre instituciones similares, con sede tanto en España como en EAU. Apoyará la creación de consorcios de I+D+i. Facilitará el intercambio y la integración de investigadores españoles en aquel lugar, así como el retorno de investigadores españoles desde allí a España, a la vez que buscará la integración y participación en las actividades de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).

Y me parece muy bien que nuestras embajadas promuevan las asociaciones de científicos españoles en países extranjeros, pero parecería mucho mejor si la mayoría de estos investigadores no tuviesen que hacer las maletas y marcharse a buscar una salida a sus capacidades, que en su país se les niega, porque sin inversión no puede haber investigación, y como consecuencia de ello, desarrollo. Porque como muestran todos los informes al respecto, el porcentaje actual del Producto Interior Bruto (PIB) español destinado a I+D+i es del 1,2%, mientras que la media europea se sitúa en el 2,07% del PIB y países como Alemania, Suecia, Francia están en el 3,02%, 3,25%, 2,25%, respectivamente, e incluso Portugal está por encima de nosotros con un 1,67%.

«Estamos muy por debajo, estamos en el 1,24% y no puede ser, España no se puede permitir estar por debajo de la media europea», afirmaba hace unos días la bioquímica Ángela Nieto, Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal 2019, que junto al ministro de Ciencia, Pedro Duque, inauguraban las Conversaciones Constantes y Vitales, moderadas por la periodista Mamen Mendizábal, un proyecto impulsado por Atresmedia, con el objetivo de conseguir la inversión del 2% del PIB en ciencia e innovación. Con el nombre de ´Objetivo 2%´, se ha puesto en marcha una recogida de firmas para que la inversión en ciencia se eleve al 2% del PIB, de manera inmediata. Pues bien, gran parte del coloquio con Nieto y Duque, estuvo centrado en este objetivo de conseguir nuevos impulsos a la ciencia.

«Mi responsabilidad ahora es hacer y conseguir. La inversión en ciencia es ahora invertir en el futuro de las nuevas generaciones».

Esto afirmaba el ministro Pedro Duque, y lo tomamos como un compromiso público que esperamos no se quede en eso, porque sobre la posibilidad de un pacto entre todos los partidos políticos al respecto, Pedro Duque aseguró que «soy igual de optimista que Ángela Nieto y creo que esta vez sí tiene visos de salir adelante".

¿Saben que les digo? Siempre nos quedará un medio de comunicación para concienciar a los políticos.