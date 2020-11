La situación del faro

La creación del Centro de Interpretación de las Reservas Marinas y de la historia de Cabo de Palos se aprobó en un pleno del ayuntamiento de Cartagena y en otro de la Asamblea Regional, más la reunión convocada por esta Plataforma que tuvo lugar el 24 de abril de 2019, con asistencia de todos los partidos que se presentaban a las elecciones unos pocos días después, y en la que se aprobó unánimemente la colaboración y contribución de todos ellos, lo que bautizamos como Pacto del Arco.

Situando estos datos en el tiempo, paso a explicar la actualidad de ese Centro de Interpretación que blindaría definitivamente nuestro emblema regional, el Faro de Cabo de Palos, de posibles futuras ´embestidas´ para su concesión o privatización. De ahí el interés de la Plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos para conseguir ese blindaje. Conseguidas las reuniones que esta portavoz tenía solicitadas hace tiempo (no diré cuánto), una de ellas con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y los tenientes de alcalde, Noelia Arroyo, del PP y Manuel Padín, de Cs. Y la otra reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, a la que también asistió Fermín Rol, director, hemos llegado al siguiente punto: Por parte del Ayuntamiento, la reiteración de su colaboración para ese Centro de Interpretación en el Faro, que siempre nos ha brindado. Como los tiempos son complicados y parece que no se podía ir más allá, se consiguió que se elabore y se articule una ´hoja de ruta´ para saber cuándo se darán los pasos necesarios, si éstos avanzan o no, y si fuera que no, saber exactamente dónde estaría el ´atranque´. Buena, buenísima la actitud de todos y su promesa de colaboración. Con la feliz circunstancia del buen entendimiento personal de Castejón, Arroyo y Padín con Yolanda Muñoz. Se da la circunstancia de que Castejón y Arroyo pertenecen al Consejo de Administación de la Autoridad Portuaria, asegurándome ambas que jamás votarían en contra de lo que consideramos el blindaje definitivo del Faro. Respecto a la presidenta de la Autoridad Portuaria, a la que no conocía aún, me encontré con otra gran mujer, cuya positiva actitud valoramos. También se habló de otra ´hoja de ruta´, e inclusión en los próximos presupuestos de una partida simbólica para iniciar los primeros estudios.

La presidenta dejó claro que habría que hacerlo de forma importante, dado el calificativo de ´internacional´ con el que se aprobó en la Asamblea Regional, y que eso obliga a mucho. Aunque me permití citarle un refrán muy pragmático: «Lo mejor es el peor enemigo de lo bueno». Me dijo que en febrero o marzo nos reuniéramos de nuevo. Espero que los buenos deseos cristalicen para satisfacción de la sociedad.