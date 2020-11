Política de empleo del Gobierno regional

Cuando no hay ideas, ni estrategia, ni se está en la realidad de los trabajadores de esta Región, se hace política de escaparate, se venden ocurrencias y se inventan un plan. Eso es lo que ha hecho el Gobierno regional de PP y Ciudadanos en política de empleo: anuncios en prensa de medidas que no se adoptan, llamar ayudas a ocurrencias que no solucionan ni un solo de los problemas de los trabajadores y trabajadoras de esta región y lo hacen, siguiendo manual de política inútil, se han inventado el Plan Reactiva 20-20, un catálogo de medidas que solo sirven como campaña de publicidad. El Pacto de Diálogo Social que López Miras firmó en San Esteban el 16 de mayo de 2020 con los sindicatos y la patronal establece medidas en la fase inicial de emergencia sanitaria, (no en la de ahora, la de antes del verano del 2020): pedir al Gobierno la ampliación de la protección de los ERTE, ellos lo llaman Programa Reactiva ERTE. A pesar de ser prioritaria, la convocatoria de la primera ayuda del Gobierno de López Miras a los trabajadores afectados por ERTE se publica en el BORM el 26 de octubre de 2020, siete meses después de que el 14 de marzo se decretara el primer estado de alarma en el país, y que el 17 de marzo se estableciera en el decreto de medidas económicas, los ERTES como instrumento para evitar despidos. El Gobierno regional no piensa en los trabajadores y, en cuanto a las empresas, tampoco las ayudan mucho, llevan gobernado esta región 25 años, y no han hecho nada que posibilite la mejora de un modelo productivo precario, con precariedad en el empleo, salarios bajos, pensiones bajas, renta per cápita muy distante de la media española, un modelo productivo que no reparte bien la riqueza, que tiene baja competitividad, alta temporalidad y que genera desigualdad y pobreza. La cara del fracaso de las políticas de empleo es Miguel Motas. El 10 de julio anunció dos medidas: «Empleo dará un ayuda a los trabajadores de los ERTE, que cobraron menos de 950 euros»: 30.000 trabajadores se verían beneficiados, no llegará ni a la mitad de los que la precisan, y otra ocurrencia ´el cheque concilia, Reactiva Concilia lo llaman, un fracaso de las 3.000 familias que anunciaban que se beneficiarían de esta ayuda, solo 36 personas la solicitaron, y de ellas solo se le ha concedido a una persona. Ocurrencias como el Plan Reactiva Autónomos, un nuevo fracaso; de esta ayuda dijo que se beneficiarían 14.000 autónomos, solo 500 la solicitaron y se ha concedido a 300. Unos míseros 286,15 euros es el Plan Reactiva del Gobierno de PP y Ciudadanos. Acaban de publicar una ayuda para hosteleros y pequeños comerciantes, sector que se muere, y tienen únicamente a dos funcionarios en la Dirección General, que se ocupa de la tramitación de estas ayudas. El consejero de Empleo manipula los datos de la EPA del tercer trimestre de este nefasto 2020 para intentar convencernos de que vamos bien, pero no es verdad. La tasa de paro en España es del 16,26% y en la Región de Murcia es del 17,2%. La situación va a empeorar, porque la economía es el pueblo y las empresas. Si el pueblo no puede trabajar porque enferma y las empresas cierran, no hay economía. Solo el Gobierno de España sostiene una economía brutalmente impactada por la crisis del coronavirus. La política de empleo del Gobierno regional es un escaparate de fracasos.