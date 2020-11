La crisis de la hostelería en la Región de Murcia

Esta pandemia está siendo una prueba de fuego para miles de empresarias y empresarios del sector de la hostelería en nuestra región que observan con pavor cómo se tambalea el futuro de sus negocios, pero también lo está siendo para las miles de personas trabajadoras de la hostelería que vuelven a tener que subsistir cobrando las prestaciones del SEPE.

Unas prestaciones que, en la mayoría de los casos, no llegan al Salario Mínimo Interprofesional de 2020, ya que sus condiciones laborales llegaron muy debilitadas a esta crisis. Recordemos que el convenio de hostelería de la región es de los más precarios de todo el país. Más de catorce categorías profesionales no llegaban al SMI. La primera ola, el primer confinamiento, nos pilló inmersos en una agenda de movilizaciones para desbloquear el convenio que convocamos desde CC OO y UGT y que evidentemente no pudimos concluir.

A lo largo de todo el año 2019 salimos a la calle a pedir que se subieran los salarios, muchos años sin subida salarial, ni tan siquiera el IPC, salimos a pedir que no les quitaran más derechos a las personas trabajadoras y mucho menos por caer enfermas, querían suprimir el complemento salarial cuando caes enfermo, (IT), entre otras reivindicaciones.

A primeros de marzo convocamos una huelga sectorial que la pandemia por Covid 19 nos obligó a desconvocar. Con estas movilizaciones pretendíamos mejorar la vida de las más de 35.000 personas trabajadoras a las que les afecta el convenio, pero también queríamos dignificar el sector, un sector denostado por el empeño de las patronales Hostemur y Hostecar en seguir bloqueando la mejora de las condiciones laborales. No es de recibo que las personas que trabajan en el sector de hostelería de la Región de Murcia hayan perdido en once años cerca de un 14% de poder adquisitivo. Ahora vemos que las patronales del sector piden ayudas para que no tengan que cerrar más negocios, algo que sin ninguna duda apoyamos y solicitamos en su día desde CCOO.

Unas ayudas que son más necesarias que nunca, ya que como todos sabemos el sector de la hostelería supone en la región alrededor del 12% del PIB. Hemos visto la operatividad y rapidez con la que ha actuado el Gobierno regional para reunirse y pactar con la patronal de la región de Murcia, Croem, y la patronal hostelera, ayudas al sector. Pero no entendemos cómo en esa mesa no han estado representadas las personas trabajadoras, cómo no se ha hablado de las condiciones y necesidades de las miles de personas trabajadoras que vuelven a entrar en un ERTE o de aquellas que están viendo como esos ERTE se están convirtiendo en ERE o aquellas que acuden desesperadas al sindicato para que les calculemos el finiquito o le digamos qué ayudas pueden recibir.

Esta crisis está siendo muy dura para todos pero no todo el mundo va a salir en las mismas condiciones y es responsabilidad de todos contribuir a que no se debilite más a la clase trabajadora. Desde CC OO esperamos que ahora que la patronal de hostelería ha visto lo que supone salir a la calle, lo que supone que no te atiendan y que te sientas impotente cuando ves que tus reivindicaciones no son escuchadas a la primera, sean más empáticos y desbloqueen la negociación del convenio de hostelería y colaboren a contribuir a mejorar la vida de las personas que peor lo están pasando. Y no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo que sean justos y velen por acabar con la precariedad y desigualdad que hay en el sector de la hostelería que, no lo olvidemos, es uno de los motores económicos de la Región de Murcia.