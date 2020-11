Si Arrimadas hubiera cumplido su palabra

Llevo semanas preguntándome qué hubiera pasado si Ciudadanos no hubiera engañado a sus votantes en la Región de Murcia con aquella famosa frase de la actual lideresa naranja, Inés Arrimadas, aquel fatídico 19 de mayo de 2019 en la Plaza de Belluga que hizo que miles de personas confiaran en un cambio, tras más de veinte años de Gobierno monocolor.

¿Cómo hubiera gestionado un Gobierno entre socialistas y Ciudadanos, sin necesidad de Vox ni de Podemos esta pandemia?

¿Estarían los alumnos de los colegios marchándose un día a sus casas a la semana para que salgan las cuentas de las ratios? ¿habríamos abierto telediarios con aquel 'pin parental'? Por cierto, vaya problemas más insignificantes nos creábamos solos.

¿Estaríamos ahora mismo mejor o peorsanitariamente? ¿Funcionarían mejor los servicios públicos? ¿Habría tantos altos cargos sin funciones y direcciones duplicadas? ¿La actitud del hipotético Gobierno rojo/naranja con el Gobierno de España sería de confrontación permanente? ¿El Trasvase estaría ya muerto? ¿Tratarían a la cultura a base de exabruptos y patadas en el culo? ¿Hubieran apostado por cerrar restaurantes, teatros y cines o focalizarían sus esfuerzos en contratar más rastreadores, más enfermeras y celadores?

Creo que nos merecemos hacer una reflexión profunda de qué Región de Murcia tendríamos si Ciudadanos no nos hubiera engañado, y mucho menos si no hubieran hecho 'presuntamente' trampas en sus primarias.

Quizás tengamos una ejemplo de lo que podría haber sido en nuestros vecinos del norte, me refiero a la Comunidad Valenciana, donde los datos de contratación de profesores, de personal sanitario y no sanitario, de adquisición de material sanitario, etc. son como la noche y el día comparado con nosotros.

Sería bueno que entre todos, ahora que ya sabemos cómo afrontan las diferentes autonomías (Madrid, con la surrealista Ayuso; Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla La Mancha, etc.) este tsunami (estoy cansándome de que algunos la llamen segunda ola) pandémico, preguntarnos qué hubiera pasado aquí, si simplemente seis diputados hubieran cumplido con la promesa dada por Inés Arrimadas aquella tarde de primavera.

Creo que sería bueno que alguien nos dijera cómo hubiera sido la Región de Murcia a finales de octubre de 2020 si no nos hubieran engañado. Sería todo un detalle de que hay alternativa.

Porque hay alternativa ¿no?