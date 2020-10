El puerto interminable

Uno de los recuerdos más grabados que tengo de mi niñez son los paseos dominicales que daba con mis padres y mis hermanos por el puerto. Era un hervidero de gente, todos de aquí, en un ambiente festivo alimentado por bares y restaurantes y varias atracciones. Reinaba la diversión y la alegría y se respiraba pura vida. Nada que ver con los paseos dominicales que doy hoy con mi mujer y mis hijas por el puerto, donde ni la atracción de la oferta cultural, gastronómica y la que ejerce el mar y la bella dársena que tenemos consiguen atraer las muchedumbres de antaño.

No sé qué acabó con la vitalidad de aquel puerto que disfrutábamos de niños, pero sí que cuarenta años después y, tras varios intentos, no hemos sido capaces de recuperarla. Quizá por ello, contemplo con la misma dosis de escepticismo que de ilusión el plan presentado por la Autoridad Portuaria para crear en el paseo de Alfonso XIII una 'Plaza Mayor', donde se citen una amplía oferta cultural y museística, una renovada hostelería y pistas deportivas con áreas recreativas. Todo ello con el claro objetivo de que los cartageneros podamos disfrutar más de nuestra 'ventana al mar'.

En realidad, no es una promesa nueva, ni mucho menos. Los intentos por reactivar el ocio y la vida en el muelle han sido unos cuantos, pero todos ellos con un resultado pésimo que, después de varias décadas nos lleva prácticamente al punto de partida, aunque con unos cuantos millones de euros que se han quedado por el camino.

El siguiente recuerdo que tiene ese niño de ese muelle lo traslada a su juventud, cuando era una enorme explanada de tierra y asfalto que sirvió de improvisado macroaparcamiento durante muchos más años de los que deberíamos haber permitido. No faltaban ni los gorrillas y tampoco los robos cometidos por algunos que se entretenían reventando maleteros y que se llevaron, entre otras muchas cosas, una guitarra muy preciada para aquel joven becario.

Esos años se hablaba también de un gran proyecto promovido por un grupo de empresarios cartageneros agrupados en una sociedad. Su proyecto, al igual que el presentado en la actualidad, perseguía atraer a los ciudadanos a su mar con una gran oferta lúdica, cultural y gastronómica y consiguió la aprobación de la Autoridad Portuaria para llevarlo a cabo. Todo era estupendo y maravilloso hasta que la Consejería de Cultura lo echó todo abajo al considerar que las edificaciones eran tan grandes que tapaban la visión de un BIC como la Muralla de Carlos III. A partir de ahí, recursos y más recursos, litigios y trámites burocráticos siempre desesperantes y, mientras tanto, entre unos y otros, la casa sin barrer y otros muchos años perdidos por el camino. Hasta que el Puerto se cansó de esperar y convocó un nuevo concurso para la urbanización del muelle.

Un servidor tuvo la ocasión de conocer por encima los cinco proyectos que se presentaron al concurso y creo recordar que el ganador, aprobado por el Consejo de Administración de la institución portuaria, era el único que no se presentó con una maqueta, sino con un alzado dibujado del resultado final. Para gustos, colores, pero mi opinión y la de algunos que asistieron conmigo a la presentación es que el escogido era algo anticuado y había otros aparentemente más modernos y atractivos, que tal vez hubieran tenido un mayor impacto que el que se desarrolló y levantó finalmente, que a la vista del que se ha presentado estos días, resultó del todo fallido.

Antes, soportamos durante demasiados meses una larguísima valla que nos tapaba el mar tanto o más que el más alto de los edificios del proyecto que se descartó. Se estaba construyendo el gran aparcamiento subterráneo y empezaron a surgir los lógicos problemas de filtraciones de agua en una excavación de un terreno que se le había ganado unas cuantas décadas antes al mar. Esos problemas persistieron durante años, incluso con el párking ya operativo, pero parece que no hemos aprendido esa lección al planear de nuevo una excavación para habilitar un vial subterráneo.

El muelle que tenemos hoy es fruto del proyecto fallido de principios de este nuevo milenio y que, ahora, precisa de un gran empujón. Eso sí, sin los grandes quioscos de hostelería, cuya eliminación simboliza el quiero y no puedo por reconstruir la vida en el muelle. Entretanto, nos perdíamos en discusiones y disputas entre el expresidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, y la exalcaldesa Pilar Barreiro, por la intención del primero de colocar en una de las explanadas una figura ecuestre del rey Carlos III y una gran esfera armilar. La gran bandera de España que luce hoy en el muelle y el gigantesco monumento de 'El Zulo' demuestran quién se salió con la suya. Esta semana he escuchado a Viudes desvelar que él mismo y el ex director del Puerto le plantearon a Barreiro peatonalizar el actual vial del muelle y desviar el tráfico más hacia el interior. La regidora despreció ese plan, dijo el ex dirigente del Puerto. Ya lo he expresado en varias ocasiones: ¡Qué sería hoy de Cartagena si en los veinte años de bonanza y gran desarrollo que tuvo, el Puerto y el Ayuntamiento hubieran ido más de la mano y sus responsables se hubieran llevado mejor!

Un edificio comercial que nunca ha funcionado como debería y con un primer piso que lleva tantos años construido como vacío, otro inmueble que tal vez debería haberse destinado desde el principio a otros menesteres que no fueran los de una Cámara de Comercio, y el definitivo derribo de los quioscos, llevó al Puerto a admitir que algo había salido mal y dejó en manos de los ciudadanos el futuro de su muelle. Encargó una encuesta a una empresa especializada para ver qué querían los cartageneros que se hiciera. A todos nos sorprendió que la opción ganadora fue que preferían que no se hiciera nada. Cabe resaltar que vivíamos en un contexto de crisis económica. Más tarde, el Gobierno de Barreiro planteó instalar un gran barco con toboganes y columpios vinculado al tesoro arqueológico de 'La Mercedes' juntos a algunos locales hosteleros, pero las elecciones llevaron a MC a la Alcaldía y demolió estos planes.

Nuestro Puerto puede sacar pecho con orgullo por haberse convertido en uno de los más importantes del país en lo referente al tráfico de mercancías. Además, es el más rentable del sistema portuario español. Y uno de los destinos de cruceros que más pujanza tiene en los últimos años. Pero tanta efectividad del muelle hacia fuera ha contrastado con sus naufragios en la porción de tierra sobre la que tiene competencias. Es su piedra en el zapato, su espinita clavada. Y le honra a sus actuales responsables que no se rindan y lo vuelvan a intentar.

Solo espero que los años de obras que se avecinan no le den la razón a los ciudadanos que apostaron por que lo mejor era no hacer nada. Y que el tiempo que nos priven los trabajos de pasear junto al mar sean para que lo aprovechemos y disfrutemos más en los años venideros. Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener grabado el recuerdo de un puerto alegre y lleno de vida.