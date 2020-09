Terraza con vistas

Estoy cansada de los políticos y la política, imagino que ser una idealista no me ayuda a combatir la frustración y creer que todo puede ser más fácil con voluntad.

Una semana más la pandemia, su gestión, los okupas, Fernando Simón, Iglesias o Pablo Casado llenan portadas y titulares que no nos ayudan a salir de esta; parece que todo lo que hacen es preparar los tres minutos que graban para las redes sociales en la sesión de control al Gobierno en el Dongreso de los Diputados, donde el nivel es taaan bajo que resulta descorazonador, aunque he aprendido a interiorizar desde que me lo dijo un amigo que nuestros políticos son el reflejo de la sociedad, así que disfrutemos lo votado.

Vivo entre las dos ciudades que ahora mismo son foco de contagio incontrolado, la gestión de la pandemia de Murcia en marzo y sus acertadas medidas nada tienen que ver con el descontrol que se vive en estos días, en los que el consejero de Salud pide a la población que se autoconfine durante un mes para intentar frenar los posibles brotes y, tras salir a pasear estos días que he estado en Murcia, deben regalar algo en la calle, porque el pasado viernes era bestial la cantidad de gente que había como si no pasara nada.

Qué decir de Madrid capitaneada por Díaz Ayuso, una señora que saltó a la política nacional tras ser la community manager del perro de Esperanza Aguirre. Después de este dato no tengo mucho más que añadir: esta señora no está capacitada para gestionar nada. Fin.

Me estalla la cabeza al leer que la situación en Madrid es preocupante. A partir de mañana varios distritos del sur de la ciudad serán confinados y la reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta regional Díaz Ayuso está prevista para mañana, lunes, en vez de haberla tenido el pasado viernes tras la rueda de prensa bochornosa que dieron el triunvirato Díaz Ayuso, Aguado y el consejero de Sanidad. ¿Alguien me puede explicar qué les impide sentarse de inmediato y tomar decisiones urgentes para proteger a la población? Me cuesta entender cosas como esta; llámenme loca si creo que es una burrada esperar al lunes en vez de sentarse de inmediato y plantear la contratación de sanitarios para descargar la presión de los profesionales que llevan meses sin descanso; contratar rastreadores, reducir el transporte público y limitar el acceso a metro, bus, etc,, que son medidas que deberían estar tomadas desde junio, pero no. Es ahora cuando se pide ayuda al Gobierno nacional para atajar una segunda ola que esperábamos para noviembre y antes de que acabe septiembre ha venido a visitarnos.

Recuerdo cuando desde la presidencia del Gobierno nacional se decía que el virus no entendía de clases y permítanme que discrepe, ya que son los barrios más pobres, de gente trabajadora que vive en pisos patera y que no puede teletrabajar los que más están sufriendo la segunda ola de contagios en Madrid. O en Murcia los trabajadores del campo: Lorca, el campo de Cartagena, Totana; o en Murcia capital, Floridablanca y el barrio del Carmen, zonas de inmigración, con trabajadores temporeros que no pueden dejar de acudir a su puesto de trabajo por miedo a perderlo y en qué condiciones lo hacen.

No puedo dejar de pensar que en momentos como este es cuando veo la carencia de gestión y resolución por parte de nuestra clase política. No saben, no están preparados, debemos hacer una reflexión sobre esto y darnos cuenta de que necesitamos una clase política preparada y, ojo, no me gustaría estar en la piel de ninguno de los políticos que actualmente tiene que tomar difíciles decisiones, pero, señorías, va en el sueldo, nadie calculó una pandemia, pero deberían saber cómo gestionar y no salir a dar ruedas de prensa en las que no dicen nada, como muchas de Pedro Sanchez durante el confinamiento o como la lamentable intervención de Díaz Ayuso y Aguado el pasado viernes en Madrid.

Estoy volviendo a escuchar: «Toca aplanar la curva». ¿Recuerdan cuando escuchar en las noticias esa frase era un horror y vivíamos muertos de miedo? Pues ahora parece que hemos cogido unas maracas, nos estamos fumando un puro y todo nos da igual, porque volvemos a estar ahí.

No me malinterpreten y piensen que generalizo o nos meto a todos en el mismo saco. Es la mayoría de la población la que está siguiendo de manera estricta las medidas adoptadas por las Administraciones, y cumple las recomendaciones, pero los hay que no respetan la cuarentena o quien no acude hacerse una PCR por haber estado en contacto con un positivo, o se va de fiestas clandestinas o de botellones, y yo, cuando veo estas infracciones en las noticias me dan ganas de sacar el bidón de gasolina y liarla ante la irresponsabilidad de unos pocos.

Entre la sociedad egoísta y paleta que no hace caso de las recomendaciones y todo le da igual, y los políticos que por miedo limitan y castigan de manera excesivamente dura a varios sectores como el cultural, el hostelero, recortan en sanidad, no refuerzan la atención primaria, no contratan rastreadores y no cuidan de los ciudadanos, vamos listos.

Pero ¿saben lo que les digo? Que no todo va a ser esta pesadilla que nos ha tocado vivir. El pasado jueves, tras una jornada feliz de trabajo en la que el sector cultural por fin se unió y reivindicó en toda España que estamos en alerta roja y necesitamos poder trabajar, tuve la suerte de disfrutar de una de esas noches bonitas en las que el rock'n'roll, la cerveza y unos amigos se juntan en una terraza con vistas a la catedral de Murcia y el mundo se para.

Estábamos a oscuras, no hacía falta luz, la catedral de fondo, nadie por la calle, el maldito toque de queda y el cierre injusto de la hostelería hacían que la plaza del Cardenal Belluga estuviera desierta. Seis personajes de la farándula marciana por un rato fuimos felices, brindamos por un país cutre pero maravilloso, nos reímos de caricaturas con mensajes en clave o de besos robados a traición en algún baño de un bar? Una noche que, como dijo R, podía acabar en cinco minutos tras una cerveza rápida o al día siguiente en un after en Vigo. Fue una de esas noches en que vuelves a casa de madrugada sonriendo, las calles desiertas y en cada esquina un camión de la basura te asalta y piensas que te persiguen, ese rato en el que le mandas un audio a un colega que es más un podcast. Una noche de esas en las que Murcia me atrapa y hace que me reconcilie con ella, aunque al día siguiente se me pase.

Que vengan muchas más noches en terrazas con vistas y ojalá pronto acabar en esa misma terraza al amanecer cuando no quede nada abierto y nos lo hayamos bailado todo significará que la pesadilla ha terminado y volvemos a vivir días amables.

Cuídense.