A los directivos del Servicio Murciano de Salud

A estas alturas de la pandemia, en la Región de Murcia no disponemos de una planificación a medio y largo plazo que nos permita la continuidad de la atención sanitaria habitual en convivencia con la covid-19.

La 'nueva normalidad' no ha llegado al sistema sanitario público.

Esta pandemia tiene miras de durar más tiempo del previsto en un inicio y tenemos que seguir viviendo, trabajando, estudiando, cuidando a los pacientes, etc.

Todos los sectores de la sociedad se han preparado para continuar su actividad conviviendo con el virus: el sector de alimentación, el turismo o la hostelería hacen, a diario, enormes esfuerzos para cumplir las normas y ofrecer seguridad en sus negocios. Entonces€ ¿Qué está pasando con la Sanidad? ¿No tenemos planes, más allá de los diseñados durante los meses del confinamiento? ¿No existe una planificación sanitaria a largo plazo, más allá de los'niveles rojos, naranja y amarillos' para los centros de salud? Queremos una planificación real que responda a las necesidades y no esta retahíla de planes que van apareciendo, día a día, según suban o bajen los números de Epidemiología.

Los profesionales sanitarios queremos trabajar para toda la población, queremos ver a nuestros pacientes crónicos, queremos seguir visitando a domicilio a nuestros ancianos vulnerables€ En definitiva, queremos hacer la Medicina a la cabecera del paciente que, al fin y al cabo, es nuestra razón de existir. Hay enfermos más allá de los pacientes de coronavirus y no podemos soportar más esta ansiedad continua de no saber cuál va a ser nuestro trabajo el día siguiente según el color de nuestro centro de salud. No podemos estar disponibles las veinticuatro horas del día, sin horario y sin festivos, sin saber cuánto cobraré, si tendremos descansos, si nos suspenderán las vacaciones€

Basta ya de obligar al médico a ser el salvador del sistema sanitario. Nos sentimos como el dios de la mitología griega Atlas, que fue condenado por Zeus a cargar el cielo sobre sus hombros. No somos héroes ni dioses. Somos personas trabajadoras con unos jefes que deben guiar y planificar nuestro trabajo. Directivos del Servicio Murciano de Salud: asuman su responsabilidad, defiendan a sus médicos, organicen el trabajo de sus empresas, informen a la población sobre lo que tiene que hacer, ejerzan el papel de los líderes que se suponen que son.

No ha sido nuestra decisión estar encerrados', llamando por teléfono, sino que esas han sido las órdenes de nuestros gerentes.

Los médicos estamos deseando cumplir con nuestro deber ético, moral y deontológico de atender a nuestros pacientes. En definitiva, queremos ver a nuestros pacientes.