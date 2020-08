Rosa Rosae

Entre mis amistades femeninas se encuentra un buen ramillete de rosas. Una de ellas ya no está conmigo, por más que me siga acompañando su recuerdo, del que con dificultad se va desprendiendo la desgarradora sensación de ausencia perpetua. La relación con Rosa Hernández Navarro no era siempre fácil. Era de las personas que te decía las cosas como las pensaba, aunque no te gustara escucharlas. Me afeaba una costumbre en la que reincido con constante propósito de enmienda: la falta de puntualidad, un defecto especialmente molesto para quienes son puntuales y una falta de respeto por el tiempo de los demás, como ella me recriminaba. Cada vez que llego tarde a algún sitio, que es casi siempre, pues acostumbro a desbordarme en tareas que no siempre consigo jerarquizar, me acuerdo de ella, de modo que está presente en mi cotidianidad. Confío en poder reformarme algún día no lejano, pero no por ello dejaré de recordarla, pues pueblan mi pensamiento cientos de vivencias compartidas, experiencias comunes, desengaños amorosos coincidentes en el tiempo, una formación común en la que sobresale el amor por los clásicos grecolatinos, por la lectura y la escritura, por Grecia, y también muchas risas y cervezas que ya no tomaremos juntas. Como yo, ella tenía dos madres: la biológica, Fina Navarro, y su tía Maruja, que más bien ha parecido siempre su hermana mayor. También mi segunda madre se llama como la suya, y es mi (hada) madrina, a la que adoro y añoro y espero poder abrazar pronto. Barcelona y ella me esperan siempre con los brazos abiertos y en mi corazón hay una brújula que las señala permanentemente.

Otra Rosa de mi vida es Rosa Martínez Ortega. No somos familia, pero podríamos serlo, y no ya por nuestro común segundo apellido, sino por ese vínculo especial al margen de la genética que liga a las personas independientemente del tiempo y la distancia que las intente separar. Tengo la suerte de tenerla muy cerca, en distancia física y espiritual. Sin palabras nos entendemos, pero nos desbordamos en ellas cuando propiciamos el siempre deseado encuentro. Nos une nuestro amor por Italia, entre otras muchas cosas, y en Italia, cómo no, se forjó nuestra amistad, tras conocernos en un curso de italiano de la Dante Alighieri en la Universidad de Murcia. La inigualable Florencia fue el marco; sus museos, su cinema sotto le stelle, las excursiones por pueblecitos de la Toscana con el hijo de mi casera, Stefano Gambacciani, un indimenticabile viaje a Nápoles, a Pompeya (de la que hoy se conmemoran 1921 años de su destrucción por efecto del Vesubio), y a la isla de Capri, la visita a Siena, infinidad de anécdotas y una memorable noche sentadas en el Ponte Vecchio hasta el amanecer junto a Sebastián, amigo argentino con quien, con la intención de mejorar el idioma, estuvimos hablando en el mejor italiano que sabíamos hasta esa noche de nuestra despedida, en que recuperamos nuestra lengua materna, porque solo en ella podíamos intentar expresar lo que la confluencia de nuestros caminos ese verano del 98 había supuesto en nuestras vidas.

Valgan ellas dos, Rosa Hernández Navarro y Rosa Martínez Ortega, como ejemplo excelso de amistad, y en su nombre, que es el de la Rosa, mi felicitación sincera a todas las Rosas que hoy celebran su onomástica, en especial a las muchas que con la fragancia de la amistad perfuman mis días: «coged, de vuestra alegre primavera, el dulce fruto€».