Con fecha de caducidad

Los tomates no me suelen durar mucho en el frigorífico. Cuando algo se rompe en casa le tengo que contar media vida al ferretero para que me explique todo bien y me cuesta un mundo cocinar platos que me encantan solo para mí. Cuando vas a comprar al súper te das cuenta de que la vida no está hecha para uno. ¡Yo siempre quiero comprar bonito salado para mis ensaladas de tomate, pero el bonito que venden es más grande que yo!

Aunque aquí no he terminado porque luego están los 2x1, los concursos cuyos regalos son siempre para dos, y los envases familiares que salen más económicos pero nunca sabes si terminarán vivos o te van a caducar.

Por otra parte, tengo el mando de la televisión para mí sola. El sofá, por supuesto, también. Como lo que me apetece es no tener que entrar en debate con nadie, entro y salgo cada vez que me da la gana y sin dar explicaciones, y mi casa siempre está en silencio para leer un buen libro o con la música a todo gas cuando me levanto por las mañanas y me apetece poner el modo ON.

En fin, que a veces pienso que la vida no está hecha para vivir solo, pero si miramos a nuestro alrededor igual caemos en que tampoco para vivirla en pareja, visto lo visto. En cualquier caso, vive tu vida como quieras: tan bueno es estar solo como en pareja, y nunca permitas que nadie te cambie, porque lo del mando de la televisión es lo de menos, aunque yo conozco a más de uno o una que están anulados por la persona que tienen al lado.

Cuando te hacen cambiar tus 'hobbies' te separan de tus amigos e incluso de tu familia. Entonces, me río yo de los 2x1.

Sí, cuando veo eso, digo: «¡Si los 2x1 suelen ser en geles y cremas que gasto como una loca y no caducan! ¡Si el bonito puedo partirlo por la mitad y meterlo al congelador! ¡Si cuando algo se rompe, siempre tengo a alguien para que me ayude!». Pero lo que no tiene solución es que cambien tu esencia, que te amarguen la vida día a día sin apenas darte cuenta. Lo peor que te puede pasar en esta vida es creer que eres feliz cuando realmente no lo eres.

Gracias a Dios, esto no les pasa a todas las parejas, pero amigos, a los que os pasa esto... Vivan los 2x1.