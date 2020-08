Betty Boop, siempre en mi equipo

Si hablamos de Betty Boop, en lo primero que pensamos es en una mujer (personaje) seductora y con una sexualidad muy abierta. Pero en ella es mucho más que eso. Este bello dibujo animado cumple estos días 90 años. Imaginen a nuestras bisabuelas disfrutando de lo lindo tras haber vivido la Primera Guerra Mundial: vestidas de Charleston, pelo recién cortado, abundante maquillaje y enseñando las rodillas. Piensen en nuestras 'yayas' siendo almas libres, asistiendo a desenfrenadas fiestas donde el champán y la absenta corrían de lo lindo. Las Betties, conocidas coloquialmente como 'flappers', libertinas que fumaban, bebían, bailaban y hasta ¡leían! Porque no debemos confundir el flapperismo con el chonismo. Que ya me gustaría a mí ver a una señorita puesta de moño y chándal brillante con el On the Road, de Kerouac bajo el brazo. Aunque fuese con el Lolita, de Nabokov (y que se hagan una de techno rumba con la rima).

Betty sigue viva, sigue latente en cada una de las mujeres que no nos apagamos ante la adversidad. En cada mujer que decide cómo, cuándo y con quién se divierte. ¿Vulgares? Pues mire usted. Ya firmaba yo por ver candente esa vulgaridad en reuniones de semiadolescentes que lucen tanga asomando por el minishort y uñas acrílicas que parecen garras. Me río de quien nos habla de la Inclusión Feminista en los 70's como gesto heroico sin pensar que las guerreras antes fueron las mujeres que desafiaron lo socialmente correcto, las que dijeron NO a un corsé, las repudiadas por su familia al querer ser libres en los años 20,y además hacerlo con un estilazo portentoso.

El papel de madre y esposa qued ,para una flapper , relegado a un segundo plano. Liberándose así de la opresión machista a la que nuestras antepasadas estaban sometidas. Si lo piensan, da como pena pensar que hoy, 90 años después, quede una sola mujer que vea el matrimonio como una tabla de salvación (apréciese mi soltería vocacional). Debemos mirar a mujeres como la Boop adoptando perspectivas, y debemos agradecer a mujeres como ella haber tanteado tantos obstáculos. La que para muchos puede recordar a una personaja desvergonzada y libre de prejuicios, para muchas refleja una figura cargada de principios. Porque, a veces, lo que consideramos una banalidad (para mal o para bien) es lo que ha cambiado el curso de la historia. Que se lo digan si no a Corinna, o a otras que nunca serán una Betty Boop.