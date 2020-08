Juntas

Van seis chicas de unos catorce años por la playa. Una de ellas dice: «Pero, Marta, ¿habrá en tu casa suficientes camas para las seis?» «Sí, y, si no, dormimos todas revueltas, ja, ja, ja».

Cocido de verano

Mi casa se está animando. Ya somos sobre 10 a diario. Y hay que hacer la comida. Esta semana he preparado un 'cocido de verano', que es un plato que ya casi nadie recuerda. Lleva cordero, jamón, judías verdes, patatas, garbanzos, zanahoria. Y calabaza y un tomate entero. Cuando estos dos últimos ingredientes están cocidos, se sacan y con ellos se hace un alioli con ajo y aceite. Es el acompañante ideal para este plato, que debe quedar con un caldo corto, casi como una salsa. Está de cine. La mejor parte del cordero para hacerlo es la punta de pecho, que es la más barata. Es un plato de la postguerra.

¿Están trabajando?

La pregunta es: ¿Estaremos preparados para las gotas frías que la Agencia Europea del Medio Ambiente ha pronosticado en nuestra Región para este otoño, o volverá a ocurrir otro desastre en Los Alcázares, San Javier, etc.? ¿De nuevo arrastrarán las aguas toneladas de tierra de los cultivos al Mar Menor? ¿Seguirán las aguas contaminadas del acuífero llegando hasta la laguna? ¿Tendremos otra anoxia y morirán más miles de peces? Ya sé, ya sé que se ha elaborado una ley de protección del Mar Menor, pero ¿se está haciendo cumplir ya? ¿Se ha hecho algo ya para evitar los desastres?

Comparación exagerada

Una mujer, en el supermercado, en la carnicería, al dependiente: «Ponme un kilo de hamburguesas. Es que mis hijos comen como animales».

Sara

Haciendo un zapping, veo que están hablando de Sara Montiel y comienzan a enumerar los hombres con los que se acostó, que fueron más bien cantidad, aunque dijo un payo que estaba en la tertulia que a ella el sexo ni fu ni fa. También dijeron que era totalmente analfabeta cuando comenzó a actuar aquí, en Méjico y en Estados Unidos. Por lo visto se aprendía los guiones escuchándolos una y otra vez. Alguien se los leía o usaba un magnetófono, repitiendo las frases hasta que conseguía retenerlas. Por lo visto, era lista como el hambre.

A cientos

El analfabetismo fue muy corriente en la gloriosa España de los cincuenta. Ya en los sesenta, cuando los jóvenes venían a hacer la mili a Cartagena, todavía, en cada curso de quintos que entraba en el Cuartel de Instrucción, había alrededor de 100 analfabetos. Era tremendo, cuando entraban, les ponían un periódico delante y les decían: «lee esto», y ellos bajaban la cabeza y murmuraban: «No, yo leer es que no sé», o se ponían a tratar de unir letras y pronunciar sílabas tartamudeando. Entonces, se buscaba a los que tuvieran algunos estudios y se les adjudicaba un pequeño grupo a cada uno para que les enseñaran a leer al menos un poco, porque hasta que no supieran algo no podían salir a la calle. El que coordinaba eso en el CIM era yo, mientras estuve haciendo la mili. Todos habían nacido después de la Guerra Civil.

Canción

El otro día busqué la canción Shallow de Ha nacido una estrella, cantada por Lady Gaga y Bradley Cooper.Recordaba que me gustó mucho la canción y regular la película, pero cuando la disfruté de verdad fue al escucharla sin ser parte de un guion, solo una canción que comienza y acaba. Es realmente buena.

Dificultades de audición y de pronunciación

Un hombre mayor habla por teléfono en la calle: «Paco, quítate la mascarilla para hablar que no te entiendo una palabra. Encima de que tú siempre has tenido lengua de trapo?»



SERIES

Sigo viendo capítulos de Luther. Cada día me gusta más esta serie. El que sean capítulos cerrados me parece un acierto porque parecen más una película que una entrega de una serie. Tiene interés, está muy bien interpretada y nadie pretende ser guapo, ni invencible, ni bueno del todo. O sea que está muy bien. También he comenzado a ver Bloodline, y, bueno, ya les diré algo.