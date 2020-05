De políticas y la tristeza del cine

Ya parezco un adulto

Salgo, voy a comprar al mercado o a la librería, me tomo una cerveza con los amigos en una terraza, eso sí, con las distancias correspondientes, e incluso me he atrevido a llevar el coche a un aparcamiento del centro de la ciudad. Ha costado trabajo recuperar esos hábitos, pero ya estoy en marcha, después de más de dos meses encerrado en casa. Tomo todas las precauciones recomendadas, mascarilla, botella de solución alcohólica en el bolsillo que utilizo, por ejemplo, después de tocar los libros para elegir los que voy a comprar.



Demasiado cerca

Una mujer a una chica joven que la rebasa en una escalera mecánica: «¿Qué, tontica? Que tienes prisa y tienes que pasar bien cerca de mí, ¿no?»



Absolutamente necesario

Qué bien lo del Ingreso Mínimo Vital para los que están más apurados. Ya lo tenían en casi todos los países de nuestro entorno y en estas circunstancias es más necesario que nunca. Lo importante ahora es que les llegue pronto y sin demasiado papeleo. Hay familias que se han quedado absolutamente sin ningún ingreso y no hay más que ver esas colas de gente buscando algo que comer cada día para que se te parta el alma.



Series

Como todo el mundo político hablaba de la serie Barón noir, comparándola incluso con Borgen, que es una de mis favoritas, me he puesto a verla, y sí, está bien, incluso muy bien. Lo mejor el ritmo y el ambiente. Pero tienen que estar ustedes interesados en la política, en los manejos internos de los partidos y toda esa parafernalia, porque va de eso, descarnadamente y a lo bestia. Y los capítulos de la última temporada de Killing Eve siguen llegando semanalmente y no decepcionan. Como ven, hay material disponible.



Sabe lo que quieren

Una camarera a tres hombres que se sientan en la terraza de su bar, antes de que digan nada: «Tres tercios y cascaruja. Marchando». Ellos se quitan la mascarilla, sonríen y dicen: «Qué lista eres, Loli».



Veinte esposas

Me entero por la prensa de que el rey de Tailandia ha viajado a Alemania con su harén compuesto por 20 mujeres. Vaya lío de equipaje, ¿no? Y ¿se acordará del nombre de las 20? Menudo problema como a una la llame por el nombre de otra. No le tengo envidia.



El final

¿Será verdad que, como algunos dicen, esta pandemia va a acabar con los cines? Se habla de que cada vez nos acostumbramos más a ver películas y series en casa, algunos en televisores con pantallas muy grandes, y que muy poca gente va a querer volver a las salas para sentarse a dos metros de los vecinos y ver una película que puede ser que, a la vez, o muy poco después, esté ya en una plataforma, y sin peligro de contagios. Parece lógico en estas circunstancias, pero muy triste.



El hermano mayor

Qué gracioso el nuevo portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, el señor Antelo. Dijo que Vox es el hermano mayor del PP. Imagino al alcalde Ballesta mirando a este joven líder pensando en lo que él lleva en el cuerpo, en la universidad y en la política, para que ahora le salga un hermano mayor. También el joven líder llamó a los de Ciudadanos 'Ciudadanos comunistas'. ¿Mario Gómez comunista? Yo es que no lo veo por ninguna parte, pero, en fin, él sabrá por qué lo dice. Qué hombre tan simpático este portavoz ¿no?



Lo de dormir

Un hombre mayor, en la farmacia, a la empleada: «Mari, dame eso que tú me das para el sueño, hija, que no me acuerdo cómo se llama».



ORDENANDO EL AFORO

Israel Sánchez

Cuando voy al mercado de Verónicas el viernes, observo que uno de los laterales está cerrado y un vigilante se encarga de dejar pasar a la gente que hace cola, según van saliendo los que están comprando en ese espacio. Evitan aglomeraciones. Sabía que esto se hacía en supermercados y en otros lugares, pero no que también lo hiciesen en los mercados. Da sensación de seguridad.