Gentuza, parásitos y otros radicales

Mar de fondo

Menuda se ha armado con lo del pacto del Gobierno con Bildu. No se le ocurre ni al que asó la manteca. Primero porque la situación económica no está para meterse en berenjenales del tamaño de la reforma laboral; pero es que, además, pactar con esa gentuza es algo infumable. Es verdad que los amigos de Bildu ya no matan, pero siguen manteniendo actitudes de acoso a los que no piensan como ellos. Allá Pedro Sánchez, pero en el pecado lleva la penitencia, que decía mi madre.

No coinciden

Cuando escribo esto, aún no ha dimitido nadie, pero creo que alguien caerá. Que Nadia Calviño esté en el mismo gobierno que Pablo Iglesias es de chiste. Y, la verdad, ella es una persona absolutamente respetada, como economista y gestora, en toda Europa. Que no sé yo si él estará en las mismas circunstancias, pero me creo que va a ser que no. En fin, ya veremos si no nos quedamos sin Gobierno, igual que yo me quedé sin abuela, y vamos a elecciones. La ideología de Unidas Podemos me parece absolutamente respetable, como es natural, pero a veces, como ahora, no la veo yo que encaje mucho con la del PSOE actual, fíjate tú. Realmente la izquierda radical nunca ha ido bien con el Partido Socialista. Nunca.

Viene a por la cosa

Una mujer, de unos 40 años, a otra, a la que obviamente conoce, en la cola de la farmacia, en voz muy baja, acercándose con su mascarilla a su oreja, procurando que yo, que estoy a dos metros, no la oiga: «Vengo a por la cosa del día después».

Calor y mascarillas

Qué difícil se pone para los mayores salir de diez a doce con el calor que hace y con la mascarilla. Mi consejo es que hagan lo que yo, buscar sitios fuera de los lugares a los que va todo el mundo. En Murcia ciudad, la mota del río se pone hecha una feria y El Malecón casi igual. La única posibilidad de ir más cómodo, incluso sin mascarilla, es andar por sitios abiertos y apartados, aunque haya que llegar a ellos en coche. Y cuidado con los golpes de calor.

Series

Esta semana he visto una serie muy recomendable. Se llama No hables con extraños o The stranger, en inglés. Entretenida, con varias líneas de guion muy bien llevadas, actores ingleses convincentes y solo 8 capítulos, y no muy largos. También estoy viendo la serie española La Unidad, pero esa más poco a poco porque cada vez que se pone desagradable, que es a menudo, la quito y me voy a otra cosa. No estoy yo para ver en la pantalla muchos sufrimientos, por más que la serie está muy bien hecha. Es curioso esto del rechazo a lo desagradable, porque, si era bueno y estaba bien escrito y realizado, antes me lo tragaba muy bien pensando que era solo cine. Sin embargo, con lo del confinamiento me ha cambiado la forma de percibir estas cosas. O será la edad. Vaya usted a saber.

Magnífica

He vuelto a ver Parásitos en una plataforma. Esta sí que es de las mejores películas que se han hecho últimamente. Si pueden, no se la pierdan porque es genial. Se ha llevado todos los premios posibles, entre ellos, el Oscar a la mejor película del año pasado, por primera vez ganado por un film en habla no inglesa. Es coreana, del sur, claro, pero les aseguro que los problemas que plantea son universales, y además tiene golpes de humor, muy negro, pero humor. No les hago spoiler, pero les digo que lo de 'el olor a pobre' en esta película, me pareció un hallazgo total.

Busco noticias

¿Saben ustedes algo de Puigdemont? Es que no aparece por ningún sitio y me temo que pueda haberle pasado algo. Antes del coronavirus, cada día decía una imbecilidad y ahora no dice nada. Por favor, si alguien tiene alguna noticia, que me la haga llegar, a ver si me tranquilizo. Y Torra también habla poco. A ver si es que ninguno de los dos sabe de nada más que de independencia.

Que cumpla las reglas

Un hombre grita a un chico joven que pasa por su lado corriendo: «¡Tú, apártate dos metros, coño!»

A su manera

El otro día vi a una amiga, en la calle. Apenas la reconocí. Ha engordado un montón de kilos. Claramente, esto del aislamiento cada uno se lo ha tomado como ha podido. Y gracias.