Churras con merinas

Les propongo dos citas para reflexionar acerca de estos días y de los que ya llevamos cuidándonos del bicho. La primera es una constatación evidente (cortesía de León Tolstoi): «Aquel que no hace nada siempre tiene numerosos ayudantes». La segunda, un urgente consejo (cortesía del economista Tyler Cowe): «Pasa el menor tiempo posible hablando de cómo otras personas están equivocadas».

A nuestra indeseada e indeseable compañera debemos llamarla la covid-19: sustantivo femenino siempre y todo minúsculas, según apunta la Real Academia Española. Vale también la COVID-19: todo con mayúsculas. No vale, sin embargo, Covid19: solo mayúscula inicial. Tiene su explicación y genera buen rollo para discutir en paz y sin reñir. Gugleen (Dios me perdone el palabrazo) 'fundeu' y ya entran en la web donde lo explica.

Veo y escucho en La 1 de televisión a Raquel Yotti, cardióloga, investigadora clínica y directora del Instituto de Salud Carlos III. ¿Carlos III? El rótulo que la identifica pone 'Carlos Tercero', como si tan sobresaliente mujer trabajase en el Instituto de un hombre llamado Carlos y apellidado Tercero. Norma al canto: la numeración de los reyes, papas, etc., debe darse con números romanos. Punto pelota. Claro, hay mucha gente a quien le suena más Camilo Sesto que los Borbones: pero que no rotulen en un ente público hasta que aprendan español, caramba. Como otro de La 2, que en el programa Cachitos de hierro y cromo rotula sobre las imágenes del chiquillo francés Jean Jacques y su eurovisiva Maman, maman que el chaval era «representante de un país todavía más ínfimo», refiriéndose a Mónaco. Norma al canto: no debe combinarse 'ínfimo' con cuantificadores como 'más'. Quiso decir muy pequeño y dijo más ínfimo. ¿Quién los enseña a hablar?

A la puerta del quiosco de prensa y a la distancia ordenada, un amigo me cuenta el cabreo de uno de sus nietos al hacer los deberes de Matemáticas. De esta manera genial explicaba su agobio el chiquillo: «Pero ¿cómo no se me van a dar mal las mates si cada día están inventando números nuevos?».

Susana Brito, jefa de Comunicación de la empresa aérea Ryanair, se muestra contraria a la eliminación de la columna central que ocuparían los pasajeros en las filas de tres asientos de los aviones. Lo razona con vocablos españoles, pero sintaxis de pesadilla: «Una vez que no permite en ningún caso mantener entre los pasajeros la distancia adecuada». E inventa una palabra estremecedora: «Resultaría inasecuible para los pasajeros». Con su endiablada sintaxis y su 'inasecuible' ha llegado a Jefa de Comunicación. En otra empresa privada, un jovenzano locutor deportivo advierte sobre el posible regreso a cierto club de un futbolista: «Nunca segundas partes fueron buenas: la de Star Wars, Terminator€ y pocas más». Qué gracioso y qué adanista eres, campeón. El mundo nació contigo ¿verdad? Hay una novela publicada en dos partes y cuya segunda es mucho mejor que la primera tanto a juicio de lectores de a pie como de eruditos. Es el Quijote. Te la fastidio con un espóiler: el protagonista muere al final. Toma ya.