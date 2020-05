La gran aliada contra el COVID-19

La ingeniería de telecomunicación es una profesión apasionante, con pleno empleo y de gran futuro, que este año cumple su primer centenario y que ha jugado un papel decisivo a nivel global en el combate a la pandemia Covid-19.

La calidad de su enseñanza técnica por las universidades, junto al talento y el marcado carácter emprendedor convierten a ingenieros, empresas y operadores españoles en referentes a nivel mundial. No es casualidad, por tanto, que en España contemos con unas infraestructuras de nueva generación de primer nivel, tanto dentro del hogar (ICTs) como fuera de éste, destacando nuestro liderazgo internacional en el despliegue de redes de fibra óptica. Por tanto, podemos presumir y felicitarnos de tener las mejores autopistas de la información, las mejores conexiones a Internet.

¿Y cómo han contribuido las telecomunicaciones a sobrellevar la pandemia? Créanme, de múltiples formas y muy decisivamente.

El Covid-19 nos ha confinado y las telecomunicaciones han cumplido hoy más que nunca con su misión esencial, la de posibilitar comunicarnos a distancia (tele-comunicarnos). Los servicios de videoconferencia y las videollamadas nos han permitido reencontrarnos feliz y virtualmente con nuestra familia y amigos. Mérito especial el de nuestros mayores, cuya ilusión ha propiciado que superen el gran obstáculo que para ellos supone el manejo de estas aplicaciones digitales en sus dispositivos electrónicos.

Sin duda, uno de los resultados más importantes de todo este proceso ha sido el cambio de mentalidad hacia el teletrabajo. A pesar de la debacle económica, muchas empresas y autónomos han podido amortiguar sus pérdidas introduciendo cambios en su modelo productivo al comprobar que muchas tareas pueden llevarse a cabo remotamente, desde casa, mediante el equipamiento adecuado y una conexión de banda ancha de calidad. Además de reducir gastos (consumos, desplazamientos, dietas, etc.) la productividad se incrementa y, lo que es más importante, posibilita la flexibilización de horarios que permite a los trabajadores una mayor conciliación familiar.

Paralelamente, la saturación de los hospitales y la paralización entre otros del servicio de atención primaria, han reactivado las aplicaciones de teleasistencia, que pueden verse reforzadas por la reducción de la brecha digital protagonizada por las personas mayores durante este periodo crítico.

También, a través de Internet, las telecomunicaciones han servido como canal para acciones solidarias de fomento de la cultura y la educación sin precedentes. Numerosas editoriales, productoras, museos, etc. se han volcado especialmente con los más pequeños facilitando el acceso libre a multitud de recursos digitales en línea como libros, películas, visitas virtuales a exposiciones, etc.

Y esa solidaridad también se ha reflejado en iniciativas nacionales como los Coronavirus Makers que, ante la carencia de equipos de protección individual, mediante el diseño e impresión 3D han apoyado con determinación en la fabricación de protecciones a nuestros héroes: sanitarios, cuerpos de seguridad, transportistas, dependientes y trabajadores de otros sectores esenciales.

Y, cómo no, la educación a distancia de calidad, apoyada en plataformas virtuales y nuevas metodologías docentes, ha servido para que un número importante de estudiantes no se hayan visto privados de la educación y de seguir progresando en el camino del conocimiento y la madurez, intelectual y personal. Algunos centros universitarios, como al que me honro en pertenecer, han aportado, además, gran parte de sus recursos económicos y el talento de sus investigadores para combatir la pandemia a través de convocatorias especiales para el desarrollo de estudios y análisis, ensayos y simulaciones para la búsqueda de soluciones y hasta de nuevos fármacos capaces de detener el avance de la enfermedad y su contagio.

Por su parte, el hipersector de las telecomunicaciones registra en la actualidad su mayor crecimiento en el área de los Contenidos Digitales según datos de AMETIC. Los contenidos más demandados se encuadran en el sector del ocio y el entretenimiento donde predominan las series, los videojuegos y las redes sociales.

Pero hay que extremar el cuidado, pues el confinamiento ha contribuido notablemente al incremento del tiempo de conexión por parte de los más jóvenes a las pantallas digitales. Si el consumo de contenidos digitales no se controla y limita puede traer consigo problemas como el ciberbullying, las tecnoadicciones, las estafas y hasta incluso ataques por parte de piratas informáticos. Las empresas no están exentas tampoco de este tipo de riesgos. En este sentido resulta crucial apostar por la prudencia y la seguridad, a través del uso de software antivirus y políticas enfocadas a minimizar los riesgos de exposición y las buenas prácticas. Por otro lado, también hemos podido comprobar que las noticias falsas o fake news, por su rápida propagación, son otra indeseable consecuencia que invita a acudir a fuentes y medios de información de acreditada veracidad.

En conclusión, gracias a las empresas y los profesionales de la ingeniería de telecomunicaciones y de otros sectores vinculados, en los momentos más duros hemos podido mantener el contacto con nuestros seres queridos, incrementar nuestras habilidades digitales, acceder a recursos educativos, seguir trabajando desde casa, disfrutar del ocio digital, hacer compras, pero lo más importante sin duda ha sido superar todos juntos esta crisis, crecer y avanzar como sociedad, y otorgar el valor que merecen sectores erróneamente vanalizados como el de la salud, el transporte, la industria alimentaria, la tecnología o la ciencia.

Y, ante todo, sigamos cuidando y aprendiendo de nuestros mayores, el mayor tesoro que poseemos.