La ola. Murcia, 9 de mayo

Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín. Unos dicen que lo dijo Séneca, otros que es una máxima budista. Qué más da, fueron los chinos quienes imprimieron esta frase en las cajas que enviaron a Italia con material donado para combatir el coronavirus y el detalle nos ha puesto a pensar sobre eso que tantas veces hemos oído de que todos somos uno. Son ya más de sesenta días encerrada y os aseguro que no hubiera sido capaz de soportarlo sin ayuda: de los míos, por supuesto, pero también de todos esos desconocidos que, sin saberlo, con sus reflexiones, las bromas, los consejos, sus fotos, la música, me han hecho un poco más llevadera esta pesadilla. Gracias, nunca lo olvidaré, habéis sido y sois una excelente compañía.

En España hay mucha gente buena y durante esta pandemia ha salido a flote lo mejor de cada uno, también lo peor, pero perder el tiempo en eso no tiene sentido. Ahí va un dato: la Cruz Roja ha recibido más de doce millones de euros en donaciones privadas y más de 20.000 personas se han ofrecido como voluntarios. «Esta respuesta de la sociedad española no la he visto en ninguna parte», ha señalado Javier Senent, presidente del organismo internacional. Qué orgullo.

Alguien esta mañana preguntó en Twitter qué hemos aprendido a hacer en esta cuarentena. Respuestas hay para todos los gustos: mermelada, bordados, pan de avena, piano, lenguaje de signos, postres, cortar vidrios, cuidar las plantas, coser, carpintería, a ducharse en cinco minutos, cultivar el huerto, meditación. A hacer mascarillas. Otros se han puesto más existencialistas: a llorar en la bañera, a vivir con uno mismo, a no hacerse ilusiones, cerrar ciclos, sobrevivir, no juzgarnos tanto, dejar de meternos en lo que no nos importa, amar en la distancia. A no morir. Me encantaría contaros que de esta salgo tocando el ukelele y hablando holandés, pero os mentiría. Me conformo con haber sido capaz de hacer un listado de las cosas que importan de verdad y las que no tienen ningún sentido.

En Murcia desde el lunes entraremos en Fase 1 lo que significa movernos con más libertad y a más sitios. Por favor, pongamos cabeza en nuestras salidas y hagámoslo sin que nadie tenga que decirnos nada, que ya somos muy mayorcitos. En Singapur no se fían mucho y, por si acaso, han diseñado un robot con forma de perro que se pasea por los parques para obligar a mantener la distancia mínima. Definitivamente para lo bueno y para lo malo Asia es otro mundo. ¿Habéis visto el vídeo de la vuelta al colegio en China? El estricto protocolo de desinfección de lo más pequeños antes de entrar en el aula parece sacado de una película con máquina de ozono incluida. Ya dentro, paneles separadores que convierten los pupitres en cubículos individuales hasta sombreros de enormes alas laterales para guardar las distancias, inspirados en los de los funcionarios durante la dinastía Ming, el centro elige.

En España los colegios no abrirán hasta septiembre, hay tiempo de sobra para ponernos creativos y pensar cómo proteger de la mejor manera a nuestros niños.

Os quiero. Cuidaos.